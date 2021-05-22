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İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı

Tam kapanmada kentte hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 80 ile Sarıyer, yüzde 62 ile Beşiktaş, yüzde 59 ile Aksaray, yüzde 36 ile Yenibosna ve yüzde 34 ile Esenler yer aldı
 22 Mayıs 2021 12:14
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İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı

- İstanbul'da hava kirliliği koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 geriledi.

Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tam kapanma kararı alınmasıyla vatandaşlar 17 günlük süreçte vakitlerinin büyük kısmını evde geçirdi. Kentte trafiğin de azalması hava kalitesinin iyileşmesini sağladı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalite ölçüm istasyonlarından derlediği verilere göre, İstanbul'da azotdioksit (NO2) hava kirliliği oranı tam kapanma döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldı.

Kentte hava kirliliğinin en fazla azaldığı istasyonların başında yüzde 80 ile Sarıyer alırken, bunu yüzde 62 ile Beşiktaş, yüzde 59 ile Aksaray, yüzde 36 ile Yenibosna ve yüzde 34 ile Esenler izledi.

Kentteki 7 istasyonda ise kirlilik oranı arttı. Artış kaydedilen istasyonlar Sultangazi 4 yüzde 112, Avcılar yüzde 34, Esenyurt 14, Tuzla yüzde 12, Selimiye yüzde 9, Kartal yüzde 6, Bağcılar yüzde 3 olarak sıralandı.

İstasyonların hava kirliliği (NO2 (µg/m3) ) ortalaması şu şekilde:

İlçeler30 Nisan 2020-16 Mayıs 202030 Nisan 2021-16 Mayıs 2021Değişim yüzdesi
Aksaray92,5037,80-59
Arnavutköy18,4715,44-16
Avcılar36,7149,1234
Bağcılar39,4240,733
Beşiktaş62,7623,54-62
Esenler5938,91-34
Esenyurt12,9514,7614
Göztepe65,5753,92-18
Kadıköy94,5753,71-43
Kartal42,6745,196
Mecidiyeköy45,7040,64-11
Sarıyer29,896,25-80
Selimiye88,2195,959
Sultangazi 416,8335,64112
Şile5,944,43-25
Şirinevler58,7740,52-31
Tuzla39,3644,0712
Ümraniye 241,1133,22-19
Yenibosna43,6127,71-36
Anadolu Ajansı
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