YKS'de okuyucu talep eden engelliler için çift soru kitapçığı verilecek
|22 Mayıs 2021 12:20
|+Aa- Yazdır
KDK'dan yapılan açıklamaya göre, YKS'ye girecek engelli bir öğrenci, 2021 kılavuzunun güncellenerek, okuyucu yardımı talep eden engelliler için engelli ve ona yardım eden okuyucuya 1'er tane olmak üzere çift soru kitapçığı verilmesi talebiyle KDK'ya başvurdu.
KDK, engelli öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi için ÖSYM Başkanlığı ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin ardından öğrencinin sorunu çözüldü.
ÖSYM Başkanlığı, KDK'ya gönderdiği cevabi yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı talep eden ve soru kitapçığını okuma hakkı bulunan engelli adaylara yönelik yürütülmekte olan çalışmaların tamamlandığını bildirdi.
ÖSYM'nin yazısında, 2021-YKS'de okuyucu yardımı alan ve aynı zamanda soru kitapçığını okuma hakkı bulunan adayların sınava girecekleri tek kişilik salonlarda, bir soru kitapçığı aday için, diğer soru kitapçığı ise okuyucunun soruları adaya okuması için olmak üzere, çift soru kitapçığı uygulamasının yapılacağı bilgisi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DGS başvuru kılavuzu yayımlandı
21 Mayıs 2021 12:25
|e-YDS 2021/4 İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı
20 Mayıs 2021 14:10
|YDUS ve TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
07 Mayıs 2021 14:46
|DHBT sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
05 Mayıs 2021 11:56
|DİB-MBSTS sonuçları açıklandı
04 Mayıs 2021 14:35
|ÖSYM, aralarında İSG'nin de olduğu 3 sınavı erteledi
03 Mayıs 2021 15:38
|ALES/1 soru ve cevapları yayımlandı
03 Mayıs 2021 12:08
|ALES, pazar günü yapılacak
30 Nisan 2021 17:03
|2021-ALES/1 için açık bulundurulacak nüfus müdürlükleri yayımlandı
29 Nisan 2021 15:39
|2020-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
29 Nisan 2021 14:31