Gri kategoride aranan 'Rızgar Koçer' etkisiz hale getirildi
Gri kategoride aranan 'Rızgar Koçer' etkisiz hale getirildi
|22 Mayıs 2021 12:26
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Mardin İl Jandama Komutanlığınca; yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500.000TL'ye kadar ödülle "Gri" kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.
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