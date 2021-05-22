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Gaspçı şüpheli güvenlik kamerası kayıtlarından belirlenerek yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin 250 lirasını gasbeden kişi, polisin titiz çalışması sonucu gözaltına alındı.
|22 Mayıs 2021 12:25
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Silahtarağa Mahallesi Saray Caddesi'nde yaya olarak evine giden S.K'nin yanına gelen M.N, çakmak istedi.
Ardından S.K'nın üzerindeki 250 lirayı zorla alan şüpheli, bölgeden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki 70 kameraya ait 300 saatlik görüntüleri inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi.
Ardından bir eve baskın yapan ekipler şüpheli M.N'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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