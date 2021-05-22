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Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.
|22 Mayıs 2021 12:58
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Karacaören köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mustafa Y. ve oğlu Murat Y. yaşamını yitirdi.
Kavgaya karışan şüpheliler S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) gözaltına alındı.
Jandarma, olayda kullanılan ruhsatlı tabancaya el koydu.
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