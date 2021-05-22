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Dışişleri , Yunanistan Başbakanı'na 'Türk kimliğini inkara son vermeye' davet etti

Dışişleri Bakanlığı, Türk köyü Paşevik'e "Pomak köyü" ve Türk çocuklarına "Yunan çocukları" diyen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kınayarak "Yunanistan'ı bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.
 22 Mayıs 2021 13:00
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Dışişleri , Yunanistan Başbakanı'na 'Türk kimliğini inkara son vermeye' davet etti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Yunanistan'daki Türk köyü Paşevik'e yönelik "Pomak köyü" ile Türk çocuklarına yönelik "Yunan çocukları" şeklindeki ifadelerini kınayan Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'na (BTTA) destek verildi.

Açıklamada, BTTA'nın paylaşımı alıntılanarak "BTTA Danışma Kurulu'nun bu açıklamasını destekliyor ve Yunanistan'ı bir kez daha ülkesinde yaşayan soydaşlarımızın Türk kimliğini inkara son vermeye ve bu yöndeki AİHM kararlarını uygulamaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BTTA, Miçotakis'in 18 Mayıs'ta İskeçe'ye bağlı Paşevik'teki devlet anaokulu öğretmenleri ve burada eğitim gören öğrencilerle gerçekleştirdiği video konferansta kullandığı "Pomak köyleri" ve "Yunan çocukları" ifadelerini eleştiren bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis'in, 18 Mayıs'ta İskeçe'nin Paşevik köyündeki devlet anaokulunda eğitim gören öğrenci ve anaokulu öğretmenleri ile gerçekleştirdiği video konferanstaki "Pomakohoria" (Pomak köyleri) ve azınlık Türk çocuklarına "Ellinopula" (Yunan çocukları) şeklindeki ifadelerini kınıyoruz. Bu tutumu azınlığın taleplerine karşı, meşru kimliğimizin inkarı olarak değerlendiriyoruz. Hükümeti bu tür dayatma politikalardan vazgeçmeye ve azınlığın kendini ifade etme özgürlüğü konusunda daha yapıcı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri yer almıştı.
Anadolu Ajansı
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