Üniversite, kişiye özel ilanı iptal etti
|22 Mayıs 2021 13:15
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19 Mayıs 2021 tarihli yazımızda; Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından 17 Mayıs 2021 günü Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, Trabzon Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro programı Öğretim Görevlisi kadrosunda ilgili alan (Harita, Jeodezi, Geomatik) mezunlarına başvuru şansı vermediğini, ayrıca "Bitki fizyolojisi ve kuraklık" çalışma alanına yer verilerek ilanın kişiye özel olduğunu ifade etmiştik.
Bunun üzerine, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından ilan edilen kadro 22 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazete'de İPTAL edilmiştir.
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