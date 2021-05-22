1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankacılık danışmanlık hizmetinde dijitale insan dokunuşu önemini koruyor

-ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı:- "Dijital bankacılık kullanımı artsa da danışmanlık hizmetinde dijitale insan dokunuşunun önemini koruduğunu görüyoruz. Cebimdeki Danışman hizmetimiz ile müşterilerimizin bu beklentilerini karşılıyoruz"
 22 Mayıs 2021 13:16
+Aa- Yazdır
Bankacılık danışmanlık hizmetinde dijitale insan dokunuşu önemini koruyor

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2021 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

ING Türkiye'nin araştırmasına göre, tasarruf sahipliği oranı 2021 yılının ilk çeyreğinde bir önceki dönem ile benzer olarak yüzde 18,5 seviyesinde gerçekleşti. Araştırmada aynı zamanda salgın dönemindeki dijital banka kullanım alışkanlıkları da incelendi.

Araştırmaya göre, tasarruf alışkanlığa dönüşüyor, düzenli tasarruf yapma oranı 5 yılın en yüksek seviyesinde. Tasarruf sahipliği olanlar arasında düzenli tasarruf yapanların oranı, bir önceki çeyreğe göre 8 puan artış gösterdi ve 2021 yılı ilk çeyreğinde 2016'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 72'ye ulaştı. Düzenli tasarruf yapmayanlar arasında ise gelecek 3 ay içerisinde tasarruf yapmayı planlayanların oranında artış eğilimi 5 puan ile devam ederek yüzde 53'e ulaştı. Katılımcıların yüzde 54'ü salgın sonrasında tasarruf edeceğini ifade ederken, katılımcılar bu tasarruflarını yüzde 19 ile en çok emlak/gayrimenkul ile değerlendireceklerini belirtti.

-Gerçek müşteri temsilcisinden danışmanlık alınması tercih ediliyor

Bankacılık müşterilerinin yüzde 62'si salgın dönemini kapsayan son 1 yıl içinde internet bankacılığı veya mobil bankacılık kullandığını belirtti. Araştırmaya katılan her üç kişiden ikisi internet veya mobil bankacılık üzerinden işlem yaparken kendisini rahat hissettiğini ifade etse de, yine araştırma sonuçlarına göre bankacılık konusunda bir danışmanlık almak isteyeceğini belirten yüzde 72'lik bir kitle mevcut. Danışmanlık almak isteyen kişiler içinde ise yüzde 78'lik bir kitle sadece gerçek müşteri temsilcisinden danışmanlık almayı tercih edeceğini, yüzde 5'lik bir kitle gerçek kişi yerine bilgisayar destekli dijital asistanlardan danışmanlık almayı tercih edeceğini belirtti. Yüzde 17'lik bir kitle dijital asistanlardan danışmanlık alabileceğini ama gerçek müşteri temsilcisinden de danışmanlık almak istediğini söyledi.

İnternet ve mobil bankacılık ile gelir/gider yönetiminin kolaylaştığını düşünenlerin oranı yüzde 70 seviyesindeyken, tasarruflarını yalnızca dijital kaynaklar üzerinden yönetmeyi tercih edenler yüzde 40 seviyesinde.

Araştırmaya göre salgın sürecinde eskiye göre daha çok finansal danışmanlık ihtiyacı duyanların oranı ise yüzde 30. Son 3 ayda dijital bankacılık üzerinden hesap açma ve ödeme işlemleri yapan her 3 kişiden biri bu işlemleri ilk defa salgın döneminde dijitalden gerçekleştirdi. En fazla yapılan çevrim içi işlemler ise kredi / kredi kartı borcu ve fatura ödeme işlemleri oldu ve bunu sırasıyla yatırım yapma, tasarruf hesabına para aktarma ve tasarruf hesabı açma takip etti.

- Kripto para da artık tasarruf aracı olarak değerlendiriliyor

Tasarrufu olanların tasarruf aracı tercihlerinde bakıldığında, 2021 ilk çeyrekte en çok tercih edilen tasarruf aracı yüzde 24 ile bireysel emeklilik fonları olurken, bunu yüzde 19 ile yastık altı altın ve nakit, yüzde 14 ile sistem içi altın takip etti. Araştırmaya tasarruf aracı olarak ilk kez dahil edilen kripto para birimleri ise listeye yüzde 5'lik oran ile 7'nci sıradan girdi.

- Dijitale insan dokunuşu getirmenin önemli olduğuna inanıyoruz

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, düzenli tasarruf yapanların oranının önemli bir artış gösterdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemi gibi belirsizlik dönemleri düzenli tasarruf yapma alışkanlığının önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Tasarruf sahibi olanlar bu zorlu dönemleri daha rahat geçirebiliyor. Bu noktada düzenli tasarruf oranının artışını olumlu bir trend olarak görüyoruz. Tasarruf alanında öncü uygulamalara imza atan bir kurum olarak, tasarruf sahipliğini destekleyecek ürün, hizmet ve yatırım araçları sunmaya devam edeceğiz."

Kırmızı, dijital bankacılıkla ilgili araştırma sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Pandemide bankacılık işlemlerinde dijitalleşme hızlandı, dijital kanallarla ilk kez tanışan müşteriler bu sistemlerin işlevsel olduğunu fark etti. Araştırma sonuçlarımız da bunu doğruluyor. Bu dönemde dijital bankacılık kullanım oranı yükselse de bu grubun danışmanlık hizmetinde gerçek müşteri temsilcisini tercih ettiğini görüyoruz. Dijitalleşmeyi stratejinin merkezine alan bir kurum olarak, müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmelerini hedefliyoruz, ancak bunu yaparken dijitale insan dokunuşu getirmenin de önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu anlayışla, görüntülü görüşme teknolojisini kullanarak gerçek müşteri temsilcileri ile danışmanlık hizmeti verdiğimiz Cebimdeki Danışman'ı geliştirdik. Bu hizmet ile müşterilerimiz mobil uygulamamız üzerinden gerçek müşteri temsilcileriyle canlı olarak görüşebiliyor. Aynı zamanda sunduğumuz uzaktan müşteri olma hizmeti ile isteyenler ING Mobil üzerinden gerçek müşteri temsilcileri ile görüşerek 7/24 diledikleri yer ve zamanda ING müşterisi olabiliyor. Müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirmek için yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Varank: TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz
22 Mayıs 2021 14:04		 Hasadına başlanan Adana karpuzu fiyatıyla üreticisini sevindirdi
22 Mayıs 2021 11:10
'Kredi kartı ile SGK prim ödemelerinde fark alınmasın'
22 Mayıs 2021 11:08		 Çin yasak çağrısı yaptı, Bitcoin çöktü
22 Mayıs 2021 08:59
Küresel piyasalar merkez bankası yetkililerinin açıklamalarına odaklandı
21 Mayıs 2021 09:09		 Türkiye'nin çöpünden elektrik üretiyor
21 Mayıs 2021 07:10
Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 328 milyon dolar oldu
20 Mayıs 2021 15:00		 'Zorlu bir yılda Türkiye ekonomisi yüzde 1,8 büyümeyi başardı'
20 Mayıs 2021 12:45
Kuzey Marmara Otoyolu 7'nci kesimin inşası tamamlandı
20 Mayıs 2021 12:09		 Konya'da uluslararası konferansta 'İslami finans' konusu ele alınacak
20 Mayıs 2021 11:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:32 - Bu görüntüler Nemrut'a yakışmıyor14:24 - Alanya'da çöplere atılan ekmeğe dikkati çekmek için kısa film çektiler14:15 - Türk SİHA'ları Avrupa semalarında uçacak14:06 - Pençe-Yıldırım operasyonunda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi14:04 - Bakan Varank: TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz13:57 - Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 49 şüpheli yakalandı
13:55 - Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü13:47 - Sinop ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor13:42 - Adıyaman'da 6 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı13:38 - Sağlık Bakanlığı işçilerin iller arası naklini yapacak13:25 - Suç duyurusunda bulunulan Özışık kardeşlerin evine polis baskını13:16 - Bankacılık danışmanlık hizmetinde dijitale insan dokunuşu önemini koruyor
13:15 - Üniversite, kişiye özel ilanı iptal etti13:00 - Dışişleri , Yunanistan Başbakanı'na 'Türk kimliğini inkara son vermeye' davet etti12:58 - Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü12:43 - Muğla'da yurt dışına kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ şüphelisi 5 zanlı tutuklandı12:31 - Sivas'ta bir kişi tarlasında ölü bulundu
12:26 - Gri kategoride aranan 'Rızgar Koçer' etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak
Detaylar ortaya çıktı...FETÖ'cüye af yok
O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
Suç duyurusunda bulunulan Özışık kardeşlerin evine polis baskını
PTT personelinin yarısı korona oldu
Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu
Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum
Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi
Yeni anayasada bakanlara 'vekilliğe dönüş' imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
21 Mayıs 2021 çin depremi 1
Victoria's Secretin Kuruluşu Ve Roy Raymondun Talihsiz Hikayesi 3
venturi etkisi 2
lavabo 1
teşekkürler 1
şükufe 2
hoşlanılmayan konuları aşağı ittirmek 1
gökdoğan füzesi 1
izzettin el kassam 1
Musab Turan 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam