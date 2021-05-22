Afyonkarahisar'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 49 şüpheli yakalandı
|22 Mayıs 2021 13:57
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte silah ve mühimmat ticareti yapan şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından çalışma başlatan ekipler, 10 ruhsatsız tabanca, 559 mermi, 16 şarjör ve 5 silah parçası ele geçirdi.
Soruşturmayı genişleten ekipler, Afyonkarahisar merkezli 8 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyeti çerçevesinde silah ve mühimmat ticareti yapmak ve suç üstlenme suçlarından 6 emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu 52 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Belirlenen 67 adrese 350 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 49'u yakalandı.
Operasyonda kalaşnikof saldırı tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca, 6 bin 608 mermi, 40 ruhsatsız av tüfeği, 36 kurusıkı tabanca, 1539 fişek, 457 kurusıkı mermisi, 177 şarjör, 71 silah aparatı, 9 kesici ve delici alet, 44 farklı kişiye ait tabanca ruhsatı, 13 tarihi eser niteliğinde eşya, polis telsizi, 27 kök kenevir ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.
Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
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