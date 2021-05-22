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Afyonkarahisar'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
|22 Mayıs 2021 13:55
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ramazan Çotak (65) idaresindeki 03 RB 864 plakalı traktör, Beyköy-Kayıhan beldeleri arasındaki kavşakta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, traktörün altında kalan Çotak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Traktörün altından çıkarılan Çotak'ın cenazesi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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