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Bakan Varank: TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz

"Lise seviyesinde dünyanın en büyük proje yarışması ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ülkemiz adına yarışmaya katılan ve 10 proje ile 13 ödül kazanarak tarihi bir başarıya imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyorum"
 22 Mayıs 2021 14:04
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Bakan Varank: TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda Türkiye adına yarışmaya katılan ve 10 proje ile 13 ödül kazanan öğrencileri tebrik ederek, "TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz." ifadesini kullandı.

"Society for Science & the Public" adlı dernek tarafından birçok kurumsal, akademik sponsorlar ile gerçekleştirilen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması, ABD'nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen "dünyanın en büyük bilim yarışması" olma özelliğini taşıyor.

Her yıl 80'den fazla ülkeden, 1100'ün üzerinde projeyle yaklaşık 1800'den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'na katılmak üzere Türkiye'yi temsilen seçilen 14 projenin sahibi 19 öğrenci arasından 6 projenin sahibi 7 öğrenci özel ödül, 7 projenin sahibi 9 öğrenci de Regeneron ISEF büyük ödülünü kazandı.

Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK ile öğrencilerin her zaman destekçisi olduklarını belirterek, "Lise seviyesinde dünyanın en büyük proje yarışması ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması'nda ülkemiz adına yarışmaya katılan ve 10 proje ile 13 ödül kazanarak tarihi bir başarıya imza atan öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Projeler, 4 aşamada değerlendiriliyor

Söz konusu yarışma, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlendi ve video konferansla yapılan jüri değerlendirmeleri sonucunda çeşitli ulusal, uluslararası kurum/kuruluşlar tarafından verilen özel ödüller ve Regeneron ISEF büyük ödülleri sahiplerini buldu.

Yarışmaya katılan projeler, TÜBİTAK tarafından 52 yıldır düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda ön değerlendirme, bölge değerlendirmesi, final değerlendirmesi ve uluslararası proje yarışmalarına katılacakların belirlenmesi olmak üzere 4 aşamadan geçiyor.

- Ödüllü projeler

Yarışmada, "Kamyonlara arkadan çarpan otomobillerdeki can kaybının azaltılmasını sağlayacak elektro-mekanik çözüm önerisi", "Seçici uzuvlu montaj robotik ayak (SUMRA), "Üç boyutlu biyoyazıcıda lületaşı, yumurta kabuğu, jelatin biyokompoziti ve kök hücrelerle yapay kemik dokusu üretimi" projeleri hem büyük hem de özel ödüle layık görüldü.

Ayrıca "Atık lityum iyon pillerinin geri kazanımıyla pil eldesi", "Alternatif filament olarak 3 boyutlu yazıcılarda kullanılabilir B4C/RHDPE mikrokompozitinin sentezlenip bağ oluşturma kapasitesinin matematiksel modellemeler kullanılarak araştırılması", "Optik elemanlar yardımıyla üç boyutlu kızılötesi görüntüleme sistemi", "Safranin O ve kristal viyole boyar maddelerinin Pyracantha Coccinea biyokütlesi ile adsorpsiyonu" projelerini geliştiren öğrenciler büyük ödülün sahibi oldu.

Öğrencilerin, "Çizgelerin kesme sayısı (crossing number) için dinamik bir kesin algoritma önerisi", "Derin öğrenme ile beyin tümörü segmentasyonuna yeni bir yaklaşım", "Yüksek verimli multijunction silisyum fotovoltaik hücre yapımı ve 'Yeşil sentez' grafen kuantum noktaları üreterek yapılan fotovoltaik hücrelerde kullanımı" projelerine özel ödül verildi.
Anadolu Ajansı
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