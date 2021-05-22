Türk SİHA'ları Avrupa semalarında uçacak
|22 Mayıs 2021 14:15
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ülkesinin 24 adet Bayraktar TB2'yi tanksavar mühimmatları ile birlikte alacağını resmen açıkladı.
Bir radyo programına katılan Blaszczak, "4 set, yani tanksavar mühimmatları ile donatılmış 24 adet Bayraktar TB2 satın almak için sözleşme üzerinde görüştük" dedi.
"Bayraktar, saldırganı caydıran etkili bir silah"
İlk setin bir yıl içinde Polonya ordusuna ulaşacağını açıkladı.
"Polonya ordusunu Bayraktar ile güçlendiriyoruz. Kanıtlanmış bir silah, saldırganı caydıran etkili bir silah" övgüsünde bulunan Blaszczak sözleşmenin lojistik ve eğitim paketini de içerdiğini vurguladı.
Polonya,Türkiye'den SİHA alan ilk üye
Bayraktar TB2'nin, Polonya'ya ulaşması sonrası ilk kez bir NATO üyesi, Türkiye'den SİHA almış olacak.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın 24-25 Mayıs tarihlerindeki Türkiye ziyaretinde anlaşmanın imzalanması bekleniyor.
"Türk askerleri, Baltık Hava Polisliği görevine Malbork'taki üsten başlayacak"
Polonya Savunma Bakanı, Türk ordusunun önümüzdeki süreçte önemli bir görevini de paylaştı.
Blaszczak, "Türkiye'de Deniz Kuvvetlerine mensup Polonyalı askerlerin katıldığı NATO görevimiz var" diyerek, "Müttefiklerimizle dayanışma içindeyiz. Yakında Türk askerleri Baltık Hava Polisliği görevine, Malbork'taki üsten başlayacak. Birlikte ortak güvenliği güçlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.
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