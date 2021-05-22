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Alanya'da çöplere atılan ekmeğe dikkati çekmek için kısa film çektiler
- Antalya'nın Alanya ilçesinde çay ocağı işleten Kazım Adıyaman, çöplere atılarak israf edilen ekmeğe dikkati çekmek için tiyatro oyuncusu arkadaşlarıyla kısa film çekti.
|22 Mayıs 2021 14:24
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Adıyaman, gazetecilere, projenin hem ekmek israfına hem de sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekmek için hayata geçirildiğini belirtti.
Filmin yönetmeni tiyatrocu ve oyuncu Zeki Demir ise insanların daha duyarlı olması gerektiği için kısa film yapmaya karar verdiklerini kaydetti.
Senaryo ve yönetmenliğini Zeki Demir, kurgu ve montajını Sevda Altunsoy'un yaptığı 20 dakikalık "Siz atarsanız, biz Toplarız " adlı kısa filmde, Adıyaman'ın, motosikletiyle çöpe atılan topladığı bayat ekmekleri kurutarak, köy ve ormanlık alanlara hayvanlar için bırakması yer alıyor.
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