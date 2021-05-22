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Silivri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Silivri'de, bir kişinin hayatını kaybettiği iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi daha tutuklandı.
 22 Mayıs 2021 14:41
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Silivri'de bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Mimar Sinan Mahallesi Kumluk mevkisindeki halk plajında, Metehan ve Mertcan K. kardeşler ile A.A. ve A.D. arasındaki tartışmada, Mertcan K'nın bıçaklanarak hayatını kaybettiği olayla ilgili emniyet güçlerinin çalışması devam ediyor.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 3 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili bir şüpheli daha önce tutuklanmıştı.

İki grup arasında 18 Mayıs'ta yaşanan kavgada, bıçakla yaralanan Mertcan K. yaşamını yitirmiş, kardeşi Metehan K. ise yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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