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Mersin ve Adana'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana'nın kuzeyinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.
 22 Mayıs 2021 14:55
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Mersin ve Adana'da kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Mersin'in Tarsus ilçesi ile Adana'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bu kapsamda ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Anadolu Ajansı
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