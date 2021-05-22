Sağlık memuru koronavirüse yenik düştü
Kırıkkale'de, yakalandığı korona virüse yenik düşen sağlık memuru İlhan Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.
|22 Mayıs 2021 15:16
|+Aa- Yazdır
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi personellerinden sağlık memuru İlhan Öztürk, bir süre önce korona virüse yakalandı. Tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztürk için Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tören düzenlendi.
Törende, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilirken mesai arkadaşlarından helallik istendi. Çok sayıda sağlık çalışanın katıldığı törende Öztürk'ün ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları da duygu dolu anlar yaşadı. İlhan Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, hastane idaresi ve çalışanları ile yakınları katıldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|WWF'den Türkiye raporu! Avrupa'nın gerisinde kaldı
22 Mayıs 2021 16:40
|Gerçeği 10 yıl sonra öğrendi; bademcik iltihabı dediler taş çıktı
22 Mayıs 2021 16:30
|Baba kız 10 gün arayla koronavirüse yenik düştü
22 Mayıs 2021 15:19
|Mersin ve Adana'da kuvvetli sağanak bekleniyor
22 Mayıs 2021 14:55
|Sinop ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
22 Mayıs 2021 13:47
|İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı
22 Mayıs 2021 12:14
|Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum
22 Mayıs 2021 11:34
|Alışveriş sepetinden araba yaptı: 120 km hız yapabiliyor
22 Mayıs 2021 11:02
|Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
22 Mayıs 2021 09:48
|PTT personelinin yarısı korona oldu
22 Mayıs 2021 08:46