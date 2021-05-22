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Sahte başkomisere 31 bin lira kaptırdı
Trabzon'da bir kişinin 31 bin lirası, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) kimlik bilgileri ele geçirildiği söylenerek dolandırıldı.
|22 Mayıs 2021 15:27
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Alınan bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesinde yaşayan emekli H.Y'yi (55) cep telefonundan arayan kişi, kendisini başkomiser olarak tanıttı.
Bu kişi, kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini belirterek H.Y'den 31 bin lirayı verdiği banka hesabına yatırmasını istedi.
H.Y, kendisine verilen hesap numarasına parayı yatırdıktan sonra, görüşmeyi yaptığı numarayı aradı ancak ulaşamadı.
Dolandırıldığını anlayan H.Y'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı.
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