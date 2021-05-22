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Dünyanın en ünlü denklemi 1.2 milyon dolara satıldı!

ABD'de, bilim insanı Albert Einstein'ın el yazısıyla kaleme aldığı bir mektup 1,2 milyon dolara yani 10 milyon liraya satıldı. Mektupta Einstein'ın ünlü denklemi de yer alıyor.
 22 Mayıs 2021 15:34
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Dünyanın en ünlü denklemi 1.2 milyon dolara satıldı!

Alman fizikçi Albert Einstein'ın en ünlü denklemi E=mc2'nin yazılı olduğu bir mektup, açık artırmada tahmin edilen fiyatın üç katına çıkarak 1.2 milyon dolara (10,1 milyon lira) satıldı.

mektubu değerlendiren uzmanlar denklemin Einstein'ın el yazısı olduğu bilinen yalnızca üç örneğinin daha olduğunu bildirdi.

Mektubun satımını gerçekleştiren RR müzayede evinden yapılan açıklamada, Einstein'ın dünyanın en ünlü denklemi olan E=mc² formülünü içeren mektubunun, beklenenden 3 katı daha yüksek bir fiyata satıldığı belirtildi.

Einstein'ın 26 Ekim 1946 yılında Polonya asıllı Amerikalı fizikçi Ludwik Silberstein'a gönderdiği mektubun, özel bir koleksiyona ait tek örnek olduğu kaydedildi. Tek sayfalık mektubun Silberstein'ın Einstein'in teorilerine meydan okuması sebebiyle yazıldığı düşünülüyor.

İlk defa 1905 yılında bilimsel bir dergide yayımlanan ve fizikte kütle-enerji eşdeğerliğini açıklayan E=mc² denklemi, modern fiziğin temel kavramı olarak kabul ediliyor. Enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi şeklindeki denklem aynı zamanda dünya çapında tanınmış belki de tek formül. En azından şimdilik...

ALBERT EINSTEIN KİMDİR?

Alman İmparatorluğu'nun Ulm kentinde, 14 Mart 1879 tarihinde dünyaya gelen Albert Einstein, yaşamının ilk yıllarını Münih'te geçirdi. Lise eğitimini ve yüksek eğitimini İsviçre'de tamamladı; fakat bir üniversitede iş bulmada yaşadığı zorluklar nedeniyle bir patent ofisinde müfettiş olarak çalışmaya başladı.

1905 yılı Einstein için bir mucize yıl oldu ve o dönemde kuramları hemen benimsenmemiş olsa da ileride fizikte devrim yaratacak olan dört makale yayımladı. 1914 yılında Max Planck'ın kişisel ricası ile Almanya'ya geri döndü.

1921 yılında fotoelektrik etki üzerine çalışmaları nedeniyle Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nazi Partisi'nin iktidara yükselişi nedeniyle 1933'te Almanya'yı terk etti ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti.

Ömrünün geri kalanını geçirdiği New Jersey eyaletinin Princeton ilçesinde hayatını kaybetmiştir.
Anadolu Ajansı
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