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Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Kastamonu'da arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Çocuğun kafatasında derin yarıklar oluşurken eli, kolu, yüzü ve sağ gözünde de yara ve çizikler oluştu
 22 Mayıs 2021 15:56
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Kastamonu'nun merkeze bağlı Yürekveren köyünde ikamet eden Hakkı Pideci'nin oğlu 8 yaşındaki Şevket Pideci, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında oyun oynadığı sırada komşusunun köpeğinin saldırısına uğradı. Oyun oynayan diğer çocuklar köpeğin saldırısından kurtulurken Şevket Pideci ise köpeğin pençelerinin ve dişlerinin hedefi oldu. Köpeğin saldırısıyla kafatasında, sağ gözünde, elinde, kolunda ve yüzünde derin çizikler ve yarıklar oluşan küçük çocuk, birlikte oyun oynadığı çocukların haber vermesiyle ölümden kurtuldu. Olay yerine gelen çocukların velileri, Pideci'yi güçlükle köpeğin saldırısından kurtardı.

Ağır yaralı çocuk ameliyata alındı

Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Pideci, ardından Plastik Cerrahisi tarafından ameliyata alındı. Kafatasındaki yarıklara dikiş atılan Şevket Pideci'nin ayrıca sağ gözü de kör olmaktan kurtarıldı. Elindeki, kolundaki ve yüzündeki pençe ve diş izlerine de pansuman yapılan Şevket Pideci, hayati tehlikeyi atlatmasıyla birlikte normal odaya alındı. Köpeğin saldırısından dolayı büyük korku ve panik yaşayan Şevket Pideci'nin ise konuşmakta güçlük çektiği ve zaman zaman ağladığı öğrenildi.

"Allah korudu, bunun daha da kötüsü olabilirdi"

Yaşanan olay sırasında köyde bulunmayan ve işte olduğu öğrenilen 8 yaşındaki Şevket Pideci'nin babası Hakkı Pideci, "Olay günü köyde yoktum ben. Telefon açtılar, bende apar topar hastaneye geldim. Oğlumu ambulansa hastaneye getirdiler ve hemen ameliyata aldılar. Ameliyattan çıktı ve şu anda bu halde. Ufak tefek sıkıntıları var şu anda ama ilk günkünden çok daha iyi. Herkes çocuğuna sahip çıksın, köpeği olanda hayvanına sahip çıksın. Allah korudu, bunun daha da kötüsü olabilirdi" dedi.

"Kafasına ve vücudunun bazı yerlerine dikiş atıldı"

Şevket'in köy meydanında çocuklarla oyun oynarken köpeğin saldırdığını anlatan Hakkı Pideci ise, "Olay, çocuklarla oyun oynarken yaşanmış. Köy içerisinde arkadaşlarıyla oynuyormuş. Köpek saldırıyor. Ondan sonra öbür çocuklar kaçıyor fakat Şevket kaçamıyor. Arkadaşı bağırıyor, Şevket'e köpek saldırdı diye. Komşuların gelmesiyle köpek kaçıp gidiyor. Olay bu şekilde oluyor. Ondan sonra alıp ambulansa hastaneye getirmişler. Burada tedavi ediyorlar. Kafasına ve vücudunun bazı yerlerine dikiş atıldı" diye konuştu.

"Şu an iyiyim, kendimi üzgün hissediyorum"

Köpeğin saldırdığı Şevket Pideci ise, şu anda iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Şu an iyiyim, kendimi üzgün hissediyorum. Daha da iyi olacağım, yemek de yiyebiliyorum" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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