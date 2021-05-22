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Aile hekimini tehdit eden şahıs para cezasına çarptırıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Özgür Aydın'a parmağını sallayan ve 'sen görürsün' diyen kişi para cezasına çarptırıldı.
 22 Mayıs 2021 15:58
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Aile hekimini tehdit eden şahıs para cezasına çarptırıldı

Olay, Eruh Aile Sağlığı Merkezinde yaşandı. Dr. Aydın'ın şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca yargılanmasına karar verilen şahıs Eruh Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılamadan adli para cezasına çarptırılarak hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Dr. Aydın, kişiye tazminat davası açılması için de gerekli yasal işlemleri en yakın zamanda başlatacaklarını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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