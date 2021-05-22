Bu hastanenin yemekleri, meslek lisesi tarafından pişiriliyor

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, çalışanları, hastalar ve refakatçilerden oluşan yaklaşık 3 binin kişinin yemekleri, yapılan sözleşme kapsamında Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından pişiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, lise, hastaneyle yapılan sözleşmeyle bu yılın başından itibaren malzeme dahil yemek hazırlama, pişirme, dağıtım ve sonrası hizmet alımı faaliyetine başladı.

Lisenin mutfağında başlanan yemek üretimine, eksiklerin giderilmesinin ardından hastane mutfağında devam edildi.

Lise yaptığı 4 milyon 619 bin liralık üretimle Türkiye birincisi konumunda yer alırken, proje kapsamında 30 usta öğretici, 10 öğrenci ve 14 çıraktan oluşan profesyonel bir ekip oluşturuldu.

Usta öğreticilerin büyük çoğunluğu okulun mezunlarından seçildi. Ayrıca projede, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Bahçelievler ve Küçükçekmece'deki mesleki ve teknik liseleriyle, çıraklık eğitim merkezlerinden stajyer öğrenci ve çırak da istihdam ediliyor.

Hem mezunlara iş imkanı hem de öğrencilerin uygulamalı eğitim almalarının sağlandığı proje kapsamında, yaklaşık 3 bin kişiye hizmet veren yemekhanede sabah kahvaltısı, yatan hasta ara öğünleri, öğle ve akşam yemekleri ve gece kahvaltısı olmak üzere 24 saat kesintisiz üretim ve servis hizmeti sunuluyor.

Yemeğin pişirilmesi, personele sunulması, hasta katlarına çıkarılıp dağıtılması sürecinin tamamı okulun DÖSE işletmesine ait personel ile sağlanıyor. Hastane yetkilileri, çalışanları, hastalar ve refakatçiler de bu sistemden memnuniyetlerini "6 aydır rüyada gibiyiz." sözleriyle ifade etti.

- "Mesleki eğitimin kalitesi artıyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Hastanesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özer'e, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Serkan Gür ile Levent Özil ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok da eşlik etti.

Özer, hastanede personel, hasta ve refakatçiler dahil tüm birimlere yemek hizmeti verilmesinin öğrencilerin işletmelerde kendilerini kanıtlaması bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Özer, "Devlet üretirse özel sektör daha iyisini ve kalitelisini yapmak zorunda. Devlet üretmezse özel sektörün kalitesinin ne olduğunu bilmemeye mahkum olacağız. Bizim amacımız kar etmek değil. Biz bu işi yapıyoruz. Önemli olan öğrencilerimizin üreterek öğrenmesini sağlayabilmek onların üretime katkı sağlaması. Yetenekleri ile birlikte iş dünyasında itibarlarını sağlamak bu arada da kamunun ihtiyacını kaliteli bir şekilde karşılamak." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki eğitimin kalitesini arttırmak için yatırımlar yapıldığını aktaran Özer, okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini çok önemsediklerini vurguladı.