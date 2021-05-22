Akgöl sazlıkları flamingolarla ayrı bir güzelliğe büründü

Konya Ovası'nın kuş cenneti olarak bilinen Akgöl sazlıkları, göçmen kuşların Türkiye'deki önemli göç yollarından biri üzerinde bulunuyor.

Göçmen kuşların barınma, yuvalanma, kuluçkaya yatma alanları bakımından büyük öneme sahip sazlıklar, başta flamingolar olmak üzere küçük karabatak, ak pelikan, alaca balıkçıl, çeltikçi, kaşıkçı, boz ördek gibi birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Akgöl'e şubatın sonunda gelmeye başlayan flamingoların beslenme, dinlenme, kur dansı ve gün batımındaki toplu uçuşları muhteşem görüntüler oluşturuyor.

Kırmızı renkleriyle halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingoların yazın sonuna kadar bölgede kalması bekleniyor.

Sazlıklar, onlarca kuş türü ile fotoğraf tutkunları ve doğa severleri cezbediyor.

Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFODER) Kurucu Başkanı Memduh Ekici, AA muhabirine, sazlıklarda eskiden 160 çeşit kuş türünün yaşadığını söyledi.

Günümüzde iklim, çevre ve insan faktörleri nedeniyle bu sayının düştüğünü ifade eden Ekici, "Yaz aylarında sular büyük oranda çekiliyor ama kış ve bahar mevsimlerinde tam anlamıyla kuş cenneti görünümüne kavuşuyor." dedi.

Akgöl'de çekimler yapan ANFODER üyesi Tamer Gümüş de sazlıklarda flamingo, pelikan, uzun bacak, kaşık gaga, çeltikçi ve birçok ördek çeşidini gözlemleyip fotoğraflarını çektiğini anlattı.

Gümüş, Akgöl'de binlerce flamingo ve pelikanı görme, fotoğraflama şansı yakaladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gün batımı tonlarının harika olduğu bir bölge. Gökyüzünde ve göl yüzeyinde oluşan muhteşem kızıllıkla kuş cennetinde büyüleyici fotoğraflar çekiyoruz. Böylelikle hem biz mutlu oluyoruz hem burayı görme imkanı olmayan insanlara bu güzellikleri gösteriyoruz. Konya havzasında bulunan Akgöl, kuşlar için bir vaha, bizim içinse adeta bir kuş cenneti, fotoğrafçılık açısından nadir bulunan bir mekan. Dernek olarak Akgöl'ün tanıtımına ve korunmasına elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Çünkü buranın Konya havzası için bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum."

Geçmişte Akgöl sazlıkları için alınan karar ve yapılan yatırımlar

Akgöl sazlıkları 1993 yılında birinci derece doğal sit alanı, 1995'te tabiatı koruma alanı ilan edildi.

Kuraklık ve kontrolsüz su kullanımı sonucu yaz aylarında büyük ölçüde kuruyan sazlıklarda DSİ tarafından 2013 yılında dolgu set yaptırıldı. Bu set ile suyun tutulması ve kurumaması, doğal hayat ve döngünün devam ettirilmesi amaçlanıyor.