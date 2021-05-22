'İhaleye fesat karıştırma' davası yeniden görülecek
|22 Mayıs 2021 16:20
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar, beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanacak.
Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015 yılında Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetti.
Eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosya, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderildi.
- Davanın geçmişi
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.
Büyükerşen de 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.
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