1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'İhaleye fesat karıştırma' davası yeniden görülecek

Kamu zararına neden oldukları iddiasıyla yürütülen yargılamadan beraat eden Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen ile diğer sanıklar, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden yargılanacak
 22 Mayıs 2021 16:20
+Aa- Yazdır
'İhaleye fesat karıştırma' davası yeniden görülecek

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar, beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanacak.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015 yılında Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetti.

Eksik inceleme ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosya, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderildi.

- Davanın geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye yapılan itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Büyükerşen de 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde sanık sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
20 Mayıs 2021 17:47		 Konak'ta 'yüksek sesle müzik dinleme' cinayetinin şüphelisi tutuklandı
20 Mayıs 2021 16:34
Thodex'in finans uzmanının serbest bırakılmasına itiraz
20 Mayıs 2021 12:46		 Manisa'da 4 gencin ölümüne ilişkin rapor açıklandı
19 Mayıs 2021 16:45
Adli kontrolle serbest kalan Thodex'in finans uzmanı da mağdur çıktı
19 Mayıs 2021 16:17		 Thodex'in yazılımcısı adli kontrol şartı ile serbest kaldı
18 Mayıs 2021 17:27
Thodex'in 3 lüks aracına haciz konuldu
17 Mayıs 2021 17:43		 Hasta babasının mal varlığını 'sahte vekalet' ile kendisine aktardı
16 Mayıs 2021 07:49
Karısını kaçırıp, ailesini ezen zanlı tutuklandı
13 Mayıs 2021 17:33		 Kısıtlamaya uymayıp, uyaran polise saldıran 3 kişi adliyede
13 Mayıs 2021 14:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:46 - Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi16:44 - Tunceli'de PÖH'ler dualarla Suriye'ye uğurlandı16:43 - Kyme Antik Kenti, çöplüğe döndü16:42 - YouTube'dan kullanıcıları üzecek karar!16:40 - WWF'den Türkiye raporu! Avrupa'nın gerisinde kaldı16:39 - Doktor, hastalarının sıkıntılarını şiirle anlatıyor
16:30 - Gerçeği 10 yıl sonra öğrendi; bademcik iltihabı dediler taş çıktı16:27 - Hasadı yapılamayan tarlalarda koyunlar otluyor16:24 - 'Kanal İstanbul'un temelini haziran ayında atıyoruz'16:20 - 'İhaleye fesat karıştırma' davası yeniden görülecek16:14 - Eski milletvekili Göğüsger için TBMM'de tören16:08 - Yerli bot 'mavi vatan'ın koruyucu kartalları için göreve hazır
16:04 - Akgöl sazlıkları flamingolarla ayrı bir güzelliğe büründü16:02 - Bu hastanenin yemekleri, meslek lisesi tarafından pişiriliyor15:58 - Aile hekimini tehdit eden şahıs para cezasına çarptırıldı15:56 - Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü15:49 - Hak aramanın ve emeğin öncüsü Toç Bir-Sen 20 yaşında
15:43 - TÜBİTAK SAGE Türkiye'nin yeni füzelerini hazırlıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak
Suç duyurusunda bulunulan Özışık kardeşlerin evine polis baskını
Detaylar ortaya çıktı...FETÖ'cüye af yok
O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
PTT personelinin yarısı korona oldu
Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu
Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum
Mobbing iddialarını ispatlayamadı, tazminat talebi reddedildi
Yeni anayasada bakanlara 'vekilliğe dönüş' imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mam-t mini akıllı mühimmat 1
umut sarıkaya 3
izzettin el kassam 1
şükufe 2
bozdoğan füzesi 2
limon kolonyası vs tütün kolonyası 2
sık kullanılanlar çubuğu 2
pasiflora 3
huuu neredesiniz sorusu 1
algıda seçicilik 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam