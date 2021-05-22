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'Kanal İstanbul'un temelini haziran ayında atıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizi lojistik bir üst haline getirecek 'Kanal İstanbul' projemizin haziran ayı itibari ile temelini atıyoruz" dedi. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin fotoğrafını da paylaştı.
 22 Mayıs 2021 16:24
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'Kanal İstanbul'un temelini haziran ayında atıyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin birebir ölçeğindeki fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Karaismailoğlu, mesajında, "Ülkemizi lojistik bir üst haline getirecek 'Kanal İstanbul' projemizin haziran ayı itibarıyla temelini atıyoruz" ifadesini kullandı.

'DENİZDEN TAŞIMACILIK ARTIYOR'

Bakan Karaismailoğlu, dün akşam katıldığı televizyon programında da projeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, İstanbul'dan geçen gemi sayısının 25 bin olduğunu vurgulayarak, "Avrasya'nın tam merkezindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Süveyş Kanalı'nda bir kaza oldu, kanal kapandı. Bir günlük maliyeti 9 milyar dolar. Lojistik koridorlar artıyor. Denizden taşımacılığın oranı her yıl artıyor. Bugün İstanbul'da güvenli geçmesi gereken gemi sayısı 25 bin; ama biz arkadaşlarımızla birlikte 43 bin gemiyi güvenli olarak geçirmeye çalışıyoruz. Bu yıllar boyunca artacak ve ileride yetmeyecek" dedi.

'TÜRKİYE LOJİSTİK ÜST OLACAK'

2050 yılında 78 bin geminin geçmesi beklendiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul projesiyle Türkiye lojistik üst olacak. Haziran itibari ile projemize başlamış olacağız. Bizim 10 yıldan sonra Kanal İstanbul'a ciddi bir şekilde ihtiyacımız olacak. Gemilerin bekleme süreleri uzayacak, bunların bekleme maliyetleri lojistik maliyetleri düşünüldüğünde Kanal İstanbul'dan geçmek daha avantajlı olacak. 5 yılda bitirmeyi planlıyoruz. Sazlıdere Barajı İstanbul'un su ihtiyacının 2,9'unu karşılıyor. Yapılan barajlarla kayıptan daha fazla su ihtiyacı yaratılacak. Güzergah üzerinde orman alanı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
DHA
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