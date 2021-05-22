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Hasadı yapılamayan tarlalarda koyunlar otluyor

Yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğdayın üretildiği Konya Ovası'nda, kuraklık nedeniyle kıraç olan ekili arazilerde, hasat yapılmayacağı için koyunlar otlatılıyor. Bu sezonun Konya çiftçisi için kapandığını belirten Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Arazilere yeterli yağış düşmemesi ve sulanamadığı için hasat mümkün değil. Vatandaşlarımız da bu ekinler boşa gitmesin, diye koyunlarını otlatıyor. Bu kıraç arazilerde artık hasat edilemez. Bu sezonu bitirdik. Ekilmiş buğday tarlalarında hiçbir şey yok" dedi.
 22 Mayıs 2021 16:27
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Hasadı yapılamayan tarlalarda koyunlar otluyor

Türkiye'nin 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti Konya'da, en fazla tahıl ürünü yetiştirildiği için 'tahıl ambarı' olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğdayın üretildiği Konya Ovası'nda bu yıl kuraklık hakim oldu. Hububatlarını hasat etmeye hazırlanan çiftçiler, ürünlerini tarlalardan kaldırmak yerine kıraç arazideki ekinlerini hayvanlarına yem yaptı.

Havzadaki su kıtlığına dikkat çeken Karatay Ziraat Odası Başkanı Kavuneker, "Barajlarda ve göllerde yeterli su olmadığı ve yağış da olmadığı için bu arazilerde herhangi bir hasat işlemi mümkün değil. Çiftçiler de ektikleri alanlar boşa gitmesin, diye koyunlarını otlatmaya başladılar. Bu zamana kadar bu arazilerde tüm hazırlıkları yaptık. Sadece yağış ve sulamaya ihtiyacımız kalmıştı. Maalesef yağış olmadı. Yeteri kadar bölgemizde su da olmadı. Barajlar ve kanallardan gelen sular biraz yetebilirdi. Maalesef sulama yönetimindeki çok başlılık yüzünden bu bölgelerde tam sulama yapılamadı" dedi.

'KIRAÇ ARAZİLERDE REKOLTE KAYBI YÜZDE 100'

Kış ve bahar döneminde neredeyse yağış almayan Konya Ovası'nda rekolte kaybının önemli ölçüde arttığını belirten Kavuneker, "Burası bir buğday tarlası; ama hiçbir şey yok. Ben sürekli arazideyim. Çiftçi, yağlık ay çekirdeği, mısır, pancar ekmiş. Belki sadece 1 defa sulayabildi. Bir daha sulayamadı. Konya Ovası'nda rekolte çok düşecek. Nasıl düşecek? Kıraç alanlarda yüzde 100'e yakın düşecek. Sulak alanlarda ise rekolte en iyi ihtimalle yüzde 30'a düşecek. Özellikle yağlık ay çekirdeği, mısır ve pancar da rekolte kaybı daha yüksek" diye konuştu.

'BU GİDİŞLE HAYVANLARIMIZ İÇİN SAMAN BULAMAYACAĞIZ'

Karatay ilçesinin Yarma Mahallesi'nde ektiği buğday tarlasında koyun otlatan çiftçi Mehmet Ünal, şimdiye kadar böyle kuraklık görmediğini söyledi. Ünal, "48 yaşındayım ve 35 yıldır çiftçilik yapıyorum. Ben Konya Ovası'nda daha hiç böyle bir kuraklık görmedim. Bu gidişle hayvanlarımız için saman dahi bulamayacağız'' dedi.

Kuraklık nedeniyle meralarda bile hayvanlarını otlatamaz hale geldiklerini dile getiren çiftçi Hasan Küçüksarıoğlan da "Böyle bir kuraklığı, böyle bir yağışsızlığı hiç görmedik. Bu yüzden hayvanlarımızı meralarımızda otlatılamayacak duruma geldik. Yağış olmadığı için meralarda otlar büyümedi. Arazimizde ekinlerimiz boy vermedi. Bir miktar çıkan ekinlerimizde de hayvanlarımızı otlatıyoruz" diye konuştu.

DHA
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