Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Çin'in uzay aracı Zhurong'un, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdiği bildirildi.
|22 Mayıs 2021 17:39
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BBC'nin haberine göre, Çin'in bir hafta önce Mars'a inen uzaktan kumandalı uzay aracı, iniş kapsülünden gezegenin yüzeyine iniş yaptı.
Bu sürüşle birlikte Çin, ABD'den sonra Mars'ta uzay aracı kullanan ikinci ülke oldu.
Araç, gezegenin yüzey toprağını ve atmosferini incelemek, yer altı suları veya buzları da dahil olmak üzere yaşam belirtileri aramak için gönderildi.
Zhurong, 15 Mayıs'ta Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine başarılı şekilde inmişti.
Çin, ABD ve Rusya'nın ardından Mars'a uzay aracı gönderen üçüncü ülke oldu.
Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı olan Zhurong'un adını taşıyan araç Temmuz 2020'de yola çıkmış ve 7 ayda Mars'a ulaşmış, yörüngeye oturması ise 3 ayı bulmuştu.
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