Fahrettin Altun, Erdoğan'ın araç kullandığı görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün makam aracını kendisinin kullandığı anların görüntülerine yer verdi.
|22 Mayıs 2021 17:40
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Altun, sosyal medya hesabından, Erdoğan'ın dün Kuzey Marmara Otoyolu Habipler ve Hasdal Kavşağı açılış töreninden sonra Fatih Camisi'ne kadar makam aracını kullandığı anların görüntülerini paylaştı.
Yağmur altında yaptığı yolculuk sırasında "Çok bereketli bir rahmet yağıyor" yorumunu yapan Erdoğan'ın yol boyunca sanatçı Ömer Karaoğlu'nun "Yol mu dayanır" ezgisini dinlediği görüldü.
Altun, paylaşımında eserin "Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır." sözlerine de yer verdi.
Gönül gönüle değince, omuz omuza verince, dönüp Hakk'a yürüyünce yol mu dayanır. pic.twitter.com/ULQbDJh0EeFahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 22, 2021
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