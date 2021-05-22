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Terör örgütü PKK'ya katılım sınırda engellendi

Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'de 1'i PKK/KCK terör örgütüne katılmak isteyen 2 kişinin, Suriye'ye geçiş yaparken yakalandığını duyurdu.
 22 Mayıs 2021 18:19
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Terör örgütü PKK'ya katılım sınırda engellendi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Mardin'de hudut personeli yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şüphelilerden birinin PKK/KCK'ya katılmak için geçiş yaptığı, diğerinin de terör örgütüne katılacak kişilerin geçişlerini organize ettiği belirlendi. Açıklamada, "Mardin'deki hudut personelimiz, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yakalananlardan birinin PKK/YPG terör örgütüne katılacak şahısların geçişlerini organize ettiği diğerinin ise terör örgütüne katılmak için geçiş yapmaya çalıştığı tespit edildi" denildi.
DHA
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