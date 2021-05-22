Aldatıldığını Instagram'dan öğrendi: 'Geldi benimki'
Muğla'da pilot kocasının uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini Instagram'dan öğrendi. Kadın, boşanma davası açtı.
|22 Mayıs 2021 18:40
|+Aa- Yazdır
Özel bir havayolu şirketinde pilot olan F.H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp S.T. ile tatil yaptı. Instagram'da paylaşılan fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimki"gibi ifadeler yazıldı.
Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen eş L.H., boşanma davası açtı.
Pilot ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü. Öte yandan S.T.'nin bir süre önce H.S.'den ayrıldığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Prof. Dr. Kurnaz: Artık Aralık ayından denize gireceğiz
22 Mayıs 2021 20:21
|Şehit bekçi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi
22 Mayıs 2021 17:46
|WWF'den Türkiye raporu! Avrupa'nın gerisinde kaldı
22 Mayıs 2021 16:40
|Gerçeği 10 yıl sonra öğrendi; bademcik iltihabı dediler taş çıktı
22 Mayıs 2021 16:30
|Baba kız 10 gün arayla koronavirüse yenik düştü
22 Mayıs 2021 15:19
|Sağlık memuru koronavirüse yenik düştü
22 Mayıs 2021 15:16
|Mersin ve Adana'da kuvvetli sağanak bekleniyor
22 Mayıs 2021 14:55
|Sinop ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
22 Mayıs 2021 13:47
|İstanbul'da tam kapanma döneminde hava kirliliği yüzde 22 azaldı
22 Mayıs 2021 12:14
|Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum
22 Mayıs 2021 11:34