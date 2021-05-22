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Aldatıldığını Instagram'dan öğrendi: 'Geldi benimki'

Muğla'da pilot kocasının uçuşta olduğunu zanneden genç kadın, eşinin başka bir kadınla tatile gittiğini Instagram'dan öğrendi. Kadın, boşanma davası açtı.
 22 Mayıs 2021 18:40
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Aldatıldığını Instagram'dan öğrendi: 'Geldi benimki'

Özel bir havayolu şirketinde pilot olan F.H., Muğla Göcek'te yat kiralayıp S.T. ile tatil yaptı. Instagram'da paylaşılan fotoğraflarda, "Reklamlar sona erdi, filme devam", "Gözlerim yollarda, kaptanımın gelmesini bekliyorum" ve "Geldi benimki"gibi ifadeler yazıldı.

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, aldatıldığını sosyal medyadan öğrenen eş L.H., boşanma davası açtı.

Pilot ise S.T. ile nişanlısı H.S.'nin yatında bir süreliğine misafir kaldığını, eşinin kıskançlık ve nafaka nedeniyle bu iddiaları ortaya attığını öne sürdü. Öte yandan S.T.'nin bir süre önce H.S.'den ayrıldığı öğrenildi.
Sabah
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