1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hayvan pasaportu işlemleri dijital ortama taşındı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi işlemlerini dijital ortama taşıdı.
 22 Mayıs 2021 18:42
+Aa- Yazdır
Hayvan pasaportu işlemleri dijital ortama taşındı

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Bakanlık, salgınla mücadele kapsamında il-ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde yoğunluğun azaltılması için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan düzenlemeler sayesinde, gerçek ve tüzel kişiler il ve ilçe müdürlüklerine şahsen başvuruya gerek olmadan "tekpencere.tarbil.gov.tr" adresi üzerinden doğrulanabilir hayvan pasaportunu dijital ortamdan alabilecekler. Ayrıca, işletme tescil belgesi de dijital ortamdan sağlanabilecek.

Bu çerçevede hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi ödemeleri sanal post üzerinden gerçekleştirilebilecek. Tarım ve Orman Bakanlığının diğer sistemleriyle bütünleşmiş olacak şekilde tasarlanan sistemle, hayvan pasaportu ve işletme tescil belgesi başvurusu yapmak isteyen kişiler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile e-Devlet üzerinden doğrulanacak. Kimlik doğrulaması yapılmayan kişinin başvuru yapmasına izin verilmeyecek.

"İŞLEMLERİN DİJİTAL ORTAMA ALINMASI ÜRETİCİLERE FAYDALI OLACAK"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, söz konusu işlemlerin dijital ortama alınmasının üreticilere faydalı olacağını söyledi. Çelik, "Dijital ortamda işlem yapılması, hem sağlık hem vakit açısından üreticilerimize kazanç sağlayacaktır. Bu tür yenilikler, ülke ekonomisine katkı sağlamak için büyük emek sarf eden üreticilerimize kolaylık ve çalışma azmi katmaktadır." dedi.

Üreticileri, işlemlerini dijital platformlardan yapmaya davet eden Çelik, bu tür sistemlerin kullanımının verilecek eğitimlerle daha da artacağını dile getirdi.

İŞLETME TESCİL BELGESİ VE HAYVAN PASAPORTU NEDİR?

İşletme tescil belgesi, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında düzenlenen, işletmenin sahip bilgileri, adresi, sürü bilgileri, hayvan türü ve hayvan sayısı gibi bilgilerin yer aldığı, hayvancılık işletmesinin TÜRKVET'te (Hayvan Kayıt Sistemi) kayıtlı olduğunu gösteren belgedir.

Hayvan pasaportu ise Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında küpelenerek kayıt altına alınan sığır cinsi hayvana ait ırk, cinsiyet, doğum tarihi, hareket bilgileri, hayvan sahibi bilgileri ve aşı bilgilerini içeren Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il-ilçe müdürlüğü tarafından düzenlenen hayvan kimlik belgesidir.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca: 270 milyon doz aşı için anlaşmamız var
22 Mayıs 2021 19:52		 Diyarbakır Havalimanı, onarım için 30 gün uçuşa kapalı
22 Mayıs 2021 18:21
Yerli bot 'mavi vatan'ın koruyucu kartalları için göreve hazır
22 Mayıs 2021 16:08		 Adıyaman'da 6 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
22 Mayıs 2021 13:42
Sağlık Bakanlığı işçilerin iller arası naklini yapacak
22 Mayıs 2021 13:38		 Üniversite, kişiye özel ilanı iptal etti
22 Mayıs 2021 13:15
Aile Bakanlığındaki meslek elemanları için aşılama süreci başlayacak
22 Mayıs 2021 11:49		 12-15 yaş arası favipiravir kullanılabilecek
22 Mayıs 2021 08:41
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
22 Mayıs 2021 02:40		 Almanya'ya sahte belgeyle kaçmak isteyen 10 şüpheli gözaltında
21 Mayıs 2021 22:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:21 - Prof. Dr. Kurnaz: Artık Aralık ayından denize gireceğiz19:52 - Bakan Koca: 270 milyon doz aşı için anlaşmamız var19:32 - Vaka sayısı 9 binin altına indi19:25 - Erdoğan, şehit bekçinin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi19:05 - Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı18:42 - Hayvan pasaportu işlemleri dijital ortama taşındı
18:40 - Aldatıldığını Instagram'dan öğrendi: 'Geldi benimki'18:36 - Nemrut'a yakışmayan görüntüler ortadan kaldırıldı18:36 - Emniyetten 'kokain sevkiyatı' tartışmalarıyla ilgili açıklama18:21 - Diyarbakır Havalimanı, onarım için 30 gün uçuşa kapalı18:19 - Terör örgütü PKK'ya katılım sınırda engellendi18:07 - Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'su' eylemi
17:46 - Şehit bekçi Kansu Turan'ın cenazesi toprağa verildi17:40 - Fahrettin Altun, Erdoğan'ın araç kullandığı görüntüleri paylaştı17:39 - Çin'in uzay aracı Zhurong, Mars'ta ilk sürüşünü gerçekleştirdi17:34 - 'Testlerde pozitif oranı yüzde 20'lerden 5'lere düştü'17:00 - Oğuz Yılmaz'ın eşinden, duygulandıran paylaşım
16:57 - Semih Yalçın: MHP, Türkiye'nin bekası için AK Parti'yle uzlaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
17 Mayıs ila 1 Haziran arasında, hafta sonlarında, sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Koca: Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak
Suç duyurusunda bulunulan Özışık kardeşlerin evine polis baskını
Detaylar ortaya çıktı...FETÖ'cüye af yok
O muhabirin abisi ve ablası FETÖ bağlantılı çıktı
Oğuz Yılmaz'ın eşinden, duygulandıran paylaşım
PTT personelinin yarısı korona oldu
Bilim Kurulu Üyesi: Tünelin ucundaki ışığı görüyorum
Polisten kaçan şüphelilerin otomobille çarptığı bekçi şehit oldu
YouTube'dan kullanıcıları üzecek karar!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Huzur veren şeyler 2
venturi etkisi 2
beyin dalgaları 1
mam-t mini akıllı mühimmat 1
sağlık için onbin adım atılması 2
hisar U uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma füze sistemi 1
teşekkürler 1
kahraman 1
bu iş bitmiştir 2
baş ağrısı 1
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam