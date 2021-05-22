Kayseri'de sağanak yağış etkili oldu, araçlar yolda kaldı
Kayseri'de sağanak yağışın etkili olmasının ardından caddelerde su baskınları meydana gelirken, bazı araçlar da yolda kaldı.
|22 Mayıs 2021 19:05
|+Aa- Yazdır
Kayseri'de öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından şehrin bazı noktalarında cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Su baskınları nedeni ile bazı araçlar yolda kalırken, trafikte de kuyruklar oluştu. Ayrıca polis ve itfaiye ekipleri de su basan alt geçitlere giden yolları kapatarak önlem aldı.
'Meteoroloji uyarmıştı'
Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahmin uyarısında, "Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, dolu riski, ani sel ve su baskını ) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erzurum'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 'su' eylemi
22 Mayıs 2021 18:07
|Sessizliğin hakim olduğu Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor
22 Mayıs 2021 16:50
|Denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi
22 Mayıs 2021 16:46
|Kyme Antik Kenti, çöplüğe döndü
22 Mayıs 2021 16:43
|Hasadı yapılamayan tarlalarda koyunlar otluyor
22 Mayıs 2021 16:27
|Akgöl sazlıkları flamingolarla ayrı bir güzelliğe büründü
22 Mayıs 2021 16:04
|Bu görüntüler Nemrut'a yakışmıyor
22 Mayıs 2021 14:32
|Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
21 Mayıs 2021 19:23
|Ekmekten sinek çıktı, zabıtaya şikayet etti
21 Mayıs 2021 19:19
|Hastanın enfeksiyona neden olan kalp pili kablosu, hassas operasyonla çıkarıldı
21 Mayıs 2021 19:01