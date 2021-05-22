Necibe ninenin Erciyes özlemini Belediye dindirdi
|22 Mayıs 2021 21:35
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde oturan ve düğünlerde çaldığı tef ile tanınan iki çocuk annesi Avşar'ın, katıldığı televizyon programında dile getirdiği Erciyes özlemi üzerine ekibine talimat verdi.
Avşar'a ulaşan ekipler, Büyükkılıç'ın davetini ve selamlarını ileterek, yaşlı kadını evinden alıp Erciyes Kayak Merkezi'ne götürdü.
Burada teleferik keyfi yapan Avşar, daha sonra Erciyes ile özdeşleşmiş sucuk ekmek yedi.
Erciyes Dağı'nı çok beğendiğini belirten Avşar, Büyükkılıç'a teşekkürlerini ve selamlarını ileterek, "İncesu dışında çok bir yere gitmedim, oğlumun evine getirir, götürürlerdi. İncesu'dan Erciyes'i hep uzaktan görüyordum, şimdi yakından gördüm. Allah, Başkanı'mızı hanesine bağışlasın, beni düşünüp buraya getirdiği için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Teleferikte türkü söyleyip tef çalan Avşar'ı, Belediye ekipleri daha sonra tekrar evine bıraktı.
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