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Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
Elazığ'da minibüs, otomobil ve motosikletin karıştığı kazada 19 kişi yaralandı.
|22 Mayıs 2021 22:19
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Tahir Şaşmaz Caddesi'nde, Uğur Yalçınkaya yönetimindeki 23 M 0270 plakalı minibüs, İlyas Avar idaresindeki 01 AED 764 plakalı otomobil ile Muhammet Talu'nun kullandığı 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 19 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, minibüsün takla attığı görülüyor.
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