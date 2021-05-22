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Bakan Yanık: İfadelerim çarptırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu'nda 2020 Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığı ifadelerin bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini belirtti.
 22 Mayıs 2021 22:43
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Bakan Yanık: İfadelerim çarptırıldı

Bakan Yanık, Komisyondaki ifadelerinin sosyal medyada çarpıtıldığını ve bağlamından kopartılarak gündem haline getirildiğini bildirerek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TBMM Araştırma Komisyonu'nda 2020 Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığı ifadelerin bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini ifade eden Bakan Yanık, "Meclis Araştırma Komisyonu'nda Perşembe günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte. Meclis tutanaklarının ilgili bölümünden ve yaptığımız sunumun ilgili yansısından da anlaşılacağı üzere salgının öncesinde (Ocak 2020) ve sonrasında şiddet verilerini anlatıyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğinin görüldüğünü belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık.

Kaldı ki, sunum yaptığım komisyon AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP vekillerinden oluşmakta ve toplantılarını kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmektedir. Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir. O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir. Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."
Anadolu Ajansı
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