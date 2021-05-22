Sedat Peker'in internet sitesine mahkemeden erişim engeli
YouTube kanalı üzerinden paylaştığı videolarla son günlerde adından sıkça söz ettiren organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in internet sitesine, mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.
|22 Mayıs 2021 22:47
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Son günlerde yayınladığı videolarla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sedat Peker'in internet sitesi sedatpeker.com'a erişim, mahkeme kararıyla engellendi.
http://sedatpeker.com internet adresinin, Ankara 8. sulh ceza hakimliğinin 21.05.2021 tarihli ve 2021/5968 değişik iş sayılı kararıyla engellendiği görüldü.
İşte erişim engeli kararı:
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