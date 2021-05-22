Can Ataklı Rizelilere hakaret etti: Hiç palavra sıkmayın
|22 Mayıs 2021 22:56
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Rizelilere 'cahil' diyen Ataklı, İkizdere'de Akşener'in tartıştığı Havva Sevgen isimli vatandaş için ise imalarda bulundu. Ataklı Sevgen için 'Zavallı kadını kiralamışlar. Kaça gitti bilmiyorum' ifadelerini kullandı.
Ataklı yayında şu sözleri sarf etti: 'AK Parti halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Tepkisel böyle 'halk bir anda çok öfkelendi. Biz vatanımızı seviyoruz, Erdoğan'ımızı yedirmeyiz, ona Netanyahu benzetmesi yapamazsın' falan diye bir sürü sersem sepelek adam sokaklarda. Çok kötü bir şey ama. Bu nefretten, bu kinden, bu intikam duygularından vazgeçin. Sonu çok kötü, hakikaten sokağa çıkamayacaksınız, dolacak abi, ne Silivri kalacak ne bilmem neresi kalacak. Adamlara sorsan, 'Netahyahu kim desen' bilmez, 'PKK nedir' desen anlamaz. Hele o bir kadın. Zavallı kadını kiralamışlar belli. Zavallı bir kadın belli. Kaça gitti bilmiyorum. Rize halkına da söylüyorum. Hiç bana palavra sıkmayın. Ne doğa umurunuzda. Ne güzellikler. Para, para, para. Biraz uyanın ya' dedi.
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