Mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılandı

Filyasyon ekipleri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini kaldıkları çadırlarda ziyaret etti, aşı sırası gelip sağlık ocağına gidemeyenleri aşıladı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini aşılama çalışmaları hız kazandı. Yoğun sebze üretimin yapıldığı bölgede ekipler, sağlık kuruluşuna gitme imkanı olmayan emekçiler için devreye girdi, belirtilen kriterlere uyanlar aşılandı.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi görevlisi Havaali Özdemir Şahin, aşılama hakkında bilgi vererek, "Bizim bölgemize mevsimsel tarım işçileri her sene gelirler. Bu sene de jandarmadan aldığımız bilgilerle taramaları yapıldı, aşı hakkı bulunanlar için de bugün Çaltı'ya geldik. Aşı hakkı bulunan 4 vatandaşımızı aşıladık" dedi.

Aşı olan emekçiler, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Mevsimlik tarım işçisi Mahmut Toprak, "Devletimiz sağ olsun, buraya kadar gelip peşimize düştüler. Aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun" dedi.

Kentin diğer noktalarında da mevsimlik tarım işçilerine yönelik aşılama çalışmaları da sürüyor.