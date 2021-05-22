Mevsimlik tarım işçileri kaldıkları çadırlarda aşılandı
|22 Mayıs 2021 23:03
|+Aa- Yazdır
Filyasyon ekipleri, Bilecik'in Söğüt ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini kaldıkları çadırlarda ziyaret etti, aşı sırası gelip sağlık ocağına gidemeyenleri aşıladı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini aşılama çalışmaları hız kazandı. Yoğun sebze üretimin yapıldığı bölgede ekipler, sağlık kuruluşuna gitme imkanı olmayan emekçiler için devreye girdi, belirtilen kriterlere uyanlar aşılandı.
Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Operasyon Merkezi görevlisi Havaali Özdemir Şahin, aşılama hakkında bilgi vererek, "Bizim bölgemize mevsimsel tarım işçileri her sene gelirler. Bu sene de jandarmadan aldığımız bilgilerle taramaları yapıldı, aşı hakkı bulunanlar için de bugün Çaltı'ya geldik. Aşı hakkı bulunan 4 vatandaşımızı aşıladık" dedi.
Aşı olan emekçiler, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Mevsimlik tarım işçisi Mahmut Toprak, "Devletimiz sağ olsun, buraya kadar gelip peşimize düştüler. Aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun" dedi.
Kentin diğer noktalarında da mevsimlik tarım işçilerine yönelik aşılama çalışmaları da sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Çakar tertibatı kullanan Adem Büyük'ün eşine para cezası
22 Mayıs 2021 23:39
|360 derece bakış açısıyla gezilebilen müzelere ilgi arttı
22 Mayıs 2021 23:10
|Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, adından söz ettiriyor
22 Mayıs 2021 23:00
|Bakan Koca: 270 milyon doz aşı için anlaşmamız var
22 Mayıs 2021 19:52
|Hayvan pasaportu işlemleri dijital ortama taşındı
22 Mayıs 2021 18:42
|Diyarbakır Havalimanı, onarım için 30 gün uçuşa kapalı
22 Mayıs 2021 18:21
|Yerli bot 'mavi vatan'ın koruyucu kartalları için göreve hazır
22 Mayıs 2021 16:08
|Adıyaman'da 6 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
22 Mayıs 2021 13:42
|Sağlık Bakanlığı işçilerin iller arası naklini yapacak
22 Mayıs 2021 13:38
|Üniversite, kişiye özel ilanı iptal etti
22 Mayıs 2021 13:15