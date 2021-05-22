Hakkari'de askeri üs bölgesinde 8 metre karla mücadele
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde, mayıs ayının sonlarında dahi karla, yoğun mücadele sürüyor.
|22 Mayıs 2021 23:31
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Çığ ve fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı yayla ve askeri üs bölgesinde ekipler iş makineleri ile yolun açılması için çalışıyor.
Ülke genelinde sıcak hava etkisini arttırken, Hakkari'nin yüksek kesimlerinde hala karla mücadele sürüyor. Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çukur alanlarda rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Göllerbaşı ve Binbir bölgesinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Askeri üs bölge ve bazı yaylaların yolunun açılması için çalışma yapan iş makineleri adeta kar kütleleri arasında kayboluyor.
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