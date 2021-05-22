Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'de sıcak havaların kendisini göstermesiyle birlikte montlarını gardıroplarına taşıyan vatandaşlar, şiddetli yağışların ardından yeniden montlarını sarılmıştı. İstanbul'da önceki gün etkisini gösteren şiddetli yağış, günlük hayatı zora sokmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahminlerine ilişkin raporu yayınladı. Müdürlük tarafından açıklanan raporlara göre ülkemiz genelinde yeniden yağışlı hava etkisini gösterecek.

YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI 28 İL

Iğdır, Ağrı, Van, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı.

Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede azalırken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacak.

SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SURİYE'DEN TOZ GELİYOR

Suriye kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.