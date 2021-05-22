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Çakar tertibatı kullanan Adem Büyük'ün eşine para cezası

İstanbul'da çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyreden araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
 22 Mayıs 2021 23:39
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Çakar tertibatı kullanan Adem Büyük'ün eşine para cezası

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın yayın kuruluşlarında "Ünlü Futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten Çakar ve Sirenli İstanbul Turu" başlığı ile yer alan haberlere ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plakasını belirlediği aracı Gaziosmanpaşa TEM Güney Yol üzerinde çakar ve siren tertibatı kullanarak emniyet şeridinde seyrederken durdurdu.

Araç sürücüsü G.K'ye çakar ve siren tertibatı kullanmaktan 1339 lira, emniyet şeridi ihlalinden 1339 lira, araç sahibi N.B'ye de araçta çakar ve siren tertibatı bulundurmaktan 1339 lira olmak üzere toplam 4 bin 17 lira ceza kesildi.
Anadolu Ajansı
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