23 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
|23 Mayıs 2021 00:02
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DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izleyecek, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak, Muş'ta ziyaretlerde bulunup sporcu ve gençlerle bir araya gelecek.
(Şırnak/11.00/13.30/Muş/15.30/17.30)
2- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin İstanbul-Ankara etabı sembolik startı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi önünden verilecek.
(İstanbul/12.30)
3- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.
(Antalya/18.30)
4- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi mücadelesi üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.
(Gaziantep/15.00/17.00)
5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Beşiktaş Icrypex, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde Anadolu Efes'i konuk edecek.
(İstanbul/17.00)
6- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçları yapılacak; Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanşında tek karşılaşma oynanacak.
7- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sona erecek.
(Budapeşte)
8- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde müsabakalarla tamamlanacak.
(Üsküp)
9- Avrupa Karate Şampiyonası Hırvatistan'da sona erecek. Erkek Kata Milli Takımı final, Kadın Kata Milli Takımı ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.
(Porec)
10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monaco Grand Prix'si yapılacak.
(Monaco/16.00)
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