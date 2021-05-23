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Elektrik akımına kapılan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde elektrik akımına kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
|23 Mayıs 2021 06:35
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Yağınözü Mahallesi'nde, Keziban Kılıç (25) girdiği samanlıkta elektrik akımına kapıldı. Kardeşini gören ağabeyi Mesut Kılıç (27) da onu kurtarmak isterken akıma kapıldı.
Ağır yaralanan iki kardeş olay yerine gelen sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Keziban Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtartılamadı. Mesut Kılıç ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.
Jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma devam ediyor.
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