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Cezaevlerine çocuk ayarı

AK Parti'nin hazırladığı taslak ile 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı tehir edilecek. İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınmış olunması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde bulunması şartı aranacak
 23 Mayıs 2021 07:18
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Cezaevlerine çocuk ayarı

Annesinin işlediği suç sebebiyle, cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar için önemli bir düzenleme yapılıyor. 15 yaşından küçük çocuğu bulunan kadınların aldığı hapis cezası, belli şartlarda ertelenecek.

AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinin hazırladığı taslak ile 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazı ertelenecek. Böylece, çocuklar anneleri ile birlikte cezaevine girmeyecek. Halen cezaevinde çocukları ile kalan kadınların, yasa çıktıktan sonra infazları ertelenecek. İnfaz erteleme için 10 yıldan az ceza alınmış olunması ve çocuğun babasının ölmüş veya cezaevinde bulunması şart olacak. Erteleme süresi, çocukların 15 yaşını doldurmalarına kadar geçerli olacak. Çocuk 15 yaşını doldurduktan sonra, kadın hükümlü yeniden cezaevine dönecek. İnfaz erteleme kararı verilirken, cezaevinden çıkması durumunda, kişinin toplum güvenliğini tehlikeye atmaması kriteri dikkate alınacak. İnfaz erteleme düzenlemesinde, çocuğu olan kadın mahkumlar arasında herhangi bir suç ayrımı yapılmıyor, terör ve adam öldürme suçu dahil, hangi suçtan ceza alırsa alsın, bu cezanın 10 yıldan az olması şartı aranacak.

NAKİL ARAÇLARI DA İZLENECEK

AK Parti'nin taslağında, cezaevlerindeki hak ihlalleri iddialarına yönelik düzenlemeler bulunuyor. Buna göre, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarını yerinde görmek, incelemek, bilgi almak ve tespitlerini rapor haline getirerek yetkili ve ilgili mercilere sunmak üzere, oluşturulan izleme kurullarının yetkileri genişletiliyor. İzleme kurulunun, hükümlüyü, cezaevi dışında bulunabileceği adliye, hastane ve cezaevi nakil araçları gibi yerlerde de inceleme yetkisi olacak. Böylece zaman zaman, hükümlülerin nakil aracında, hastanede veya adliyede 'Hak ihlaline' uğradığı iddialarının önüne geçilmesi gerekecek.

ZİYARET SÜRESİ ARTIRILACAK

Taslağa göre maddi durumu yetersiz mahkümlar ile çocuk hükümlülerin nakil masrafları devlet tarafından karşılanacak. Cezaevlerindeki ziyaret süresi bir saatten 1,5 saatte çıkarılacak. Taslakta ayrıca, daha önce gündeme getirilen ancak, muhalefetin itirazı üzerine geri çekilen, tutuklu ve hükümlülerin mektup ve görüşmelerinin kayıt almasını öngören ve e-posta yoluyla iletişim sağlayan düzenlemeler de bulunuyor.

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye
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