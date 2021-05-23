Spuknik V aşısının, Türkiye'de üretimi için geri sayım başladı

Salgın sürecinde birçok ülke ve firmayla yakın temasta bulunarak aşı temin eden Türkiye, sadece bununla yetinmeyerek, üretim için de kolları sıvadı. Sputnik V aşısının üretimi için ilk anlaşma yapılan CinnaGen İlaç'ta çalışmalar bütün hızıyla sürüyor. Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden bulunan 7 bin 500 metrekarelik kapalı alanda üretilecek 'Made in Turkey' damgalı Sputnik V aşısının, önümüzdeki birkaç ay içinde hazır olması planlanıyor. Sıfırdan üretilecek aşıyla Türkiye'nin dışa bağımlılığı da azalacak. Aynı zamanda aşı üretimi konusunda bilgi birikimi artacak.

AŞIYA ÇİFTE TEST

Deneme olarak ilk etapta 10 milyon doz aşının üretilmesi hedefleniyor. Bu dozlar, piyasaya sürülmeden önce kontrole tabi tutulacak. İlk numuneler, hem Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından hem de Rusya'da aşının ilk geliştirildiği Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından incelenecek. Testleri geçmesi halinde de öncelikli olarak Türkiye'de kullanıma sunulacak. Ardından yüksek hacimli üretimlere geçilecek. Bu doğrultuda var olan üretim kapasitesinin dört katına çıkarılması planlanıyor.

BİRDEN FAZLA TESİSTE ÜRETİLECEK

Ayrıca, aşının üretimi için şartları karşılayan farklı firmalarla da anlaşmaya varılacak. Bu çerçevede iki farklı üretim tesisiyle daha görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Firmaların yanı sıra Türkiye bu aşıyı farklı ülkelerle de üretebilecek. Aşı fazlalığının yaşanması durumundaysa, aşının Türkiye üzerinden ihraç edilmesi söz konusu olabilecek.

RUSYA İLE YAKIN TEMAS

Sağlık Bakanlığı tarafından Rusya ile 6 ayda 50 milyon doz aşının ülkeye gelmesi için anlaşmaya varılmıştı. Üretim haricinde yapılan bu anlaşmayla da Türkiye'nin aşılamadaki eli güçlenecek. Anlaşma çerçevesindeki dozların, öngörülenden daha hızlı ve daha büyük bir kapasiteyle getirilebilmesi için de diplomatik temaslar sürüyor. İlk sevkiyatın önümüzdeki günlerde gerçeklemesi bekleniyor.

NEŞRA DURMAZ