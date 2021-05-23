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Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor

KKTC bazı otellerde turistler için yeni bir uygulama başlattı. Ülkeye gidenler elektronik kelepçe takarak tatil yapacak. Turistler kuralları ihlal etmeleri halinde alacağı cezaları içeren bir taahhütnameyi önden imzalayacak. Kelepçeye rağmen otel dışına çıkması halinde cep telefonundaki uygulama Sağlık Bakanlığı'na ihbarda bulunacak
 23 Mayıs 2021 07:52
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Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor

TURİZM adası KKTC, 7 Haziran'dan itibaren karantina ya da aşı talep etmeden, elektronik bileklikle, otel sınırları içinde kalma şartıyla 5 günlük tatil açılımına gidiyor. Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre; Başbakan Ersan Saner, belirli hotellerde uygulanacak 'kapalı turizmin' haftada 10 charter seferi ile sınırlı olacağını, çift aşılıların serbest girişlerine ise yine belirli şartlarla izin verileceğini açıkladı.

OTEL SAYISI ARTTI

COVID-19 önlemleri çerçevesinde Türkiye dahil Ada'ya gelen yolculardan 10 gün karantina ve çift PCR testi talep eden KKTC, elektronik kelepçeli giriş uygulamasını geçen ay sınırlı sayılarla deneme amacıyla başlattı. Az sayıda bileklik küçük çocukları bulunan yetişkinler ve yaşlıların karantina sürelerini oteller yerine evlerinde geçirmeleri amacıyla kullanıldı. Ardından uygulama sınırlı sayıda otelde, turizm sektöründe denendi. Haftada 6 charter uçağı ile 3 günlük olarak az sayıda turiste uygulanan kapalı turizm başarılı olunca, KKTC hükümeti açılım kararı aldı. Kapalı turizm uygulayan otel sayısı arttı, charter seferleri haftada 10'a çıkartıldı, tatil süresi de 5 güne uzatıldı.

NASIL UYGULANIYOR?

Elektronik bileklikle otel sınırları dışına çıkmadan 5 günlük karantinasız tatil isteyenler, seyahat öncesinde KKTC Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Güvende kal' adlı mobil uygulamayı cep telefonlarına yüklemek zorunda. Seyahatten en fazla 72 saat öncesi alınmış negatif PCR testi sonucuyla uçağa binen turistlere Lefkoşa Ercan Havaalanı'nda ikinci bir PCR testi yapılıyor. Elektronik bileklik, cep telefonlarına yüklenen uygulama ile eşleştiriliyor ve yolcunun kalacağı otel sınırları kaydediliyor. Turistler kuralları ihlal etmeleri halinde alacağı cezaları da içeren bir taahhütname imzalıyor. Turistler, 5 günlük tatili süresince cep telefonu ile bilekliğinin bağlantısının kopmamasına dikkat ediyor. Bağlantının kopması ihlal anlamına geliyor. Turistin otel sınırları dışına çıkması halinde uygulama Sağlık Bakanlığı'na otomatik ihbarda bulunuyor. Turistler hava alanından otel araçlarıyla alınıyor, yine otel araçlarıyla geri getiriliyor.

Bileğe katılan elektronik kelepçeler su geçirmez ayrıca GPS sayesinde 100 metreye kadar cep telefonunu algılayabiliyor.

ÇİFT AŞILILARA GİRİŞ SERBEST

KKTC, çift aşılı olanlara 7 Haziran'dan itibaren karantinasız giriş hakkı verecek. Çift aşılı yolculardan sadece çift PCR testi istenecek. Hindistan gibi vakaların yüksek olduğu ülkelerden gelenler, aşılı olsalar dahi 10 gün karantinada kalacak. Türkiye'nin düşen vaka sayılarına göre önümüzdeki günlerde çift aşılı karantinasız giriş kapsamına dahil edilmesi bekleniyor. KKTC 'de kısıtlamalar da aşamalı olarak gevşetildi. Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hafta içinde saat 23.00'den sonra gece sokağa çıkma yasağı söz konusu.
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