Borcunu ödeyen de ödemeyen de başvurabilecek! Yeni yapılandırmanın detayları

Reel sektörün pandemi koşulları nedeniyle talep ettiği vergi ve prim borçlarını yapılandıran ekonomi paketi TBMM'ye cuma günü sunuldu.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasada borçlarını yapılandıranlar da yeni yapılandırmadan yararlanabilecek.

7256 sayılı yasadan yararlanlar mart ayı içinde hem ilk hem de ikinci taksitlerini ödediler. 3. taksit mayıs ayı içinde ödenecek.

Borçlarını ödemeye devam eden borçlular isterlerse Meclise yeni sunulan yasa teklifi çerçevesinde borçlarını tekrar yapılandırabilecekler. Böylece süre kazanmış olacaklar.



BORÇ ZAMANA YAYILMIŞ OLACAK

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak geçen yıl kasım ayında 7256 sayılı yasa çıktı. Yasanın başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süresi bir ay ötelendi.

Yapılandırma süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit ödeme süresi de 1 Mart 2021 tarihine uzatıldı. 7256 sayılı yasaya başvurup ilk iki taksitlerini ödeyenler şimdi mayıs ayının sonuna kadar üçüncü taksitlerini ödeyecekler.

TBMM'ye yeni sunulan yapılandırma yasa teklifinde taksitlerini ödemeye devam edenler için yeni bir imkan tanındı. Yasa teklifinin 9'ncu maddesine göre ödemeleri devam eden alacaklar açısından borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.

7256 sayılı yasa kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 7256'ya göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek yeni yapılandırmaya göre yapılandırılacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Yeni yasaya geçen borçlu 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borçunu da zamana yayacak.

KATSAYILAR FARKLI

Ancak yeni gelen yapılandırma teklifinde katsayılar farklı. 17 Kasım 2020 tarihinde çıkan 7256 sayılı yasada borçlara uygulanan katsayı daha düşüktü.

Borçlu borcunu yapılandırdıktan sonra eğer taksitlendirmek isterse belli bir katsayı ile çarpılıyor. 6 taksit için 1.045, 9 taksit için 1.083, 12 taksit için 1.105, 18 taksit için 1.15 olarak belirlenmişti. 12- Yeni yapılandırma teklifinde ise 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olarak belirlendi. 13- Örneğin 6 eşit taksit için katsayı kasımda çıkan yasada 1.045 iken, yeni yasa teklifinde yeni yasa teklifinde 1.09, 18 taksit için 1.15 iken yeni yasa teklifinde 1.27 olarak belirlendi.

Örneğin 6 eşit taksit için katsayı kasımda çıkan yasada 1.045 iken, yeni yasa teklifinde yeni yasa teklifinde 1.09, 18 taksit için 1.15 iken yeni yasa teklifinde 1.27 olarak belirlendi.

İLK İKİ TAKSİT ÖDENMEK ZORUNDA

Yeni yapılandırma yasa teklifi önceki yapılandırmalarda olduğu gibi ilk iki taksidin ödenmesini şart olarak getiriyor.

Teklife göre yapılandırma için yasa çıktıktan sonra 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılacak. Vergi borçları için ilk taksit son ödeme günü 30 Eylül, sigorta borçları için ise 31 Ekim olacak.

Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak, hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerinin kanun kapsamında ödenecek olan alacaklar kredi kartı ile ödenebilecek.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek.

FUTBOL KULÜPLERİNE 36 AY TAKSİT

Yasa teklifine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

Hesaplanacak katsayı 24 taksit için 1.36, 30 taksit için 1.45, 36 taksit için 1.54 olarak uygulanacak.