1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borcunu ödeyen de ödemeyen de başvurabilecek! Yeni yapılandırmanın detayları

Vergi ve prim borçlarını yapılandıran ekonomi paketi TBMM'ye cuma günü sunuldu. Borçlarını kasımda yapılandıranlar da yeni yasaya geçebilecek. Ödemeye devam eden de borcunu tekrar 18 taksitte yapılandırabilecek. Ayrıca daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi ilk iki taksidin ödenmesi de zorunlu olacak
 23 Mayıs 2021 08:08
+Aa- Yazdır
Borcunu ödeyen de ödemeyen de başvurabilecek! Yeni yapılandırmanın detayları

Reel sektörün pandemi koşulları nedeniyle talep ettiği vergi ve prim borçlarını yapılandıran ekonomi paketi TBMM'ye cuma günü sunuldu.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasada borçlarını yapılandıranlar da yeni yapılandırmadan yararlanabilecek.

7256 sayılı yasadan yararlanlar mart ayı içinde hem ilk hem de ikinci taksitlerini ödediler. 3. taksit mayıs ayı içinde ödenecek.

Borçlarını ödemeye devam eden borçlular isterlerse Meclise yeni sunulan yasa teklifi çerçevesinde borçlarını tekrar yapılandırabilecekler. Böylece süre kazanmış olacaklar.

BORÇ ZAMANA YAYILMIŞ OLACAK

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak geçen yıl kasım ayında 7256 sayılı yasa çıktı. Yasanın başvuru tarihi ve ilk taksit ödeme süresi bir ay ötelendi.

Yapılandırma süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 1 Şubat 2021 tarihine, ilk taksit ödeme süresi de 1 Mart 2021 tarihine uzatıldı. 7256 sayılı yasaya başvurup ilk iki taksitlerini ödeyenler şimdi mayıs ayının sonuna kadar üçüncü taksitlerini ödeyecekler.

TBMM'ye yeni sunulan yapılandırma yasa teklifinde taksitlerini ödemeye devam edenler için yeni bir imkan tanındı. Yasa teklifinin 9'ncu maddesine göre ödemeleri devam eden alacaklar açısından borçlular talep ederse yeni yapılandırmadan yararlanabilecekler.

7256 sayılı yasa kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için 7256'ya göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanacak, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek yeni yapılandırmaya göre yapılandırılacak ve ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Yeni yasaya geçen borçlu 7256 sayılı yasaya göre yaptığı taksitleri ödemek yerine kalan borcunu yeniden 6, 9, 12 ve 18 takside bölebilecek. Dördüncü taksit ödemesi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılacak olan mükellef yeni yapılandırma ile ödeyeceği taksit dönemini de ötelemiş olacak, kalan borçunu da zamana yayacak.

KATSAYILAR FARKLI

Ancak yeni gelen yapılandırma teklifinde katsayılar farklı. 17 Kasım 2020 tarihinde çıkan 7256 sayılı yasada borçlara uygulanan katsayı daha düşüktü.

Borçlu borcunu yapılandırdıktan sonra eğer taksitlendirmek isterse belli bir katsayı ile çarpılıyor. 6 taksit için 1.045, 9 taksit için 1.083, 12 taksit için 1.105, 18 taksit için 1.15 olarak belirlenmişti. 12- Yeni yapılandırma teklifinde ise 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olarak belirlendi. 13- Örneğin 6 eşit taksit için katsayı kasımda çıkan yasada 1.045 iken, yeni yasa teklifinde yeni yasa teklifinde 1.09, 18 taksit için 1.15 iken yeni yasa teklifinde 1.27 olarak belirlendi.

Örneğin 6 eşit taksit için katsayı kasımda çıkan yasada 1.045 iken, yeni yasa teklifinde yeni yasa teklifinde 1.09, 18 taksit için 1.15 iken yeni yasa teklifinde 1.27 olarak belirlendi.

İLK İKİ TAKSİT ÖDENMEK ZORUNDA

Yeni yapılandırma yasa teklifi önceki yapılandırmalarda olduğu gibi ilk iki taksidin ödenmesini şart olarak getiriyor.

Teklife göre yapılandırma için yasa çıktıktan sonra 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılacak. Vergi borçları için ilk taksit son ödeme günü 30 Eylül, sigorta borçları için ise 31 Ekim olacak.

Başvuru ve taksit ödeme sürelerinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecek.

Hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak, hesaplanacak tutarların yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Teklifle, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerinin kanun kapsamında ödenecek olan alacaklar kredi kartı ile ödenebilecek.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek.

FUTBOL KULÜPLERİNE 36 AY TAKSİT

Yasa teklifine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri borçlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

Hesaplanacak katsayı 24 taksit için 1.36, 30 taksit için 1.45, 36 taksit için 1.54 olarak uygulanacak.

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kuraklık turisti strese sokacak
23 Mayıs 2021 08:57		 Kontrolsüz internet, en çok çocukları vuruyor
23 Mayıs 2021 08:48
LGS'ye girecek öğrencilere son uyarılar
23 Mayıs 2021 08:30		 Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
23 Mayıs 2021 08:00
Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor
23 Mayıs 2021 07:52		 Tünelin ucunda ışık göründü: Aşı elimizi ciddi kuvvetlendiriyor
23 Mayıs 2021 07:35
Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı
23 Mayıs 2021 07:02		 Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
22 Mayıs 2021 23:44
Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı
22 Mayıs 2021 23:36		 Necibe ninenin Erciyes özlemini Belediye dindirdi
22 Mayıs 2021 21:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:57 - Kuraklık turisti strese sokacak08:48 - Kontrolsüz internet, en çok çocukları vuruyor08:39 - Eczaneler dışında ilaç satana hapis08:30 - LGS'ye girecek öğrencilere son uyarılar08:24 - Engin Altan Düzyatan'ı akülü araba yalanıyla dolandırdılar08:15 - Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
08:08 - Borcunu ödeyen de ödemeyen de başvurabilecek! Yeni yapılandırmanın detayları08:00 - Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?07:52 - Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor07:44 - FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var07:35 - Tünelin ucunda ışık göründü: Aşı elimizi ciddi kuvvetlendiriyor07:27 - Spuknik V aşısının, Türkiye'de üretimi için geri sayım başladı
07:18 - Cezaevlerine çocuk ayarı07:10 - Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor07:02 - Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı06:58 - 130 kişinin maskesiz mesafesiz eğlencesi otele pahalıya patladı06:54 - Amasya'da tarihi evlerin bulunduğu alandaki otelde yangın çıktı
06:48 - Alkollü arkadaşların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Hesaplaşacağız' sözü disiplin cezasını gerektirir mi?
Dördüncü yargı paketinin ayrıntıları netleşiyor
FETÖ'nün kamikazeleri kritik zamanda sahne alıyor: Sırada ne var
Yerli aşıda umut veren sonuç: Yüzde 100 antikor
Kelepçeli tatil! Testler başarılı oldu KKTC'de başlıyor
Uğur Şahin'in 120 miyon doz aşı sözüne uzmanlar ne dedi?
Borcunu ödeyen de ödemeyen de başvurabilecek! Yeni yapılandırmanın detayları
LGS'ye girecek öğrencilere son uyarılar
Engin Altan Düzyatan'ı akülü araba yalanıyla dolandırdılar
Tünelin ucunda ışık göründü: Aşı elimizi ciddi kuvvetlendiriyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bozdoğan füzesi 2
Bektaşi üzümü 1
kahraman 1
the 100 1
bebeğini restorandaki bir müşteriye bırakan çocuk 1
deterjan pintisi 1
lavabo 1
kızıl saç 3
pasiflora 3
bu iş bitmiştir 2
SON İLANLAR
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Zonguldak Kilimli Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Mersin Bozyazı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Konya Şehir Hizmetleri 55 İşçi Alacak
Konya Sanat Kültür ve Spor Faaliyetleri 16 İşçi Alacak
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar Eğitim 1 İşçi Alacak
İzmir Ödemiş Belediyesi 34 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. Engelli 7 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam