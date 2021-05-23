Eczaneler dışında ilaç satana hapis

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; İhbar sonucu İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde, bazı market ve bakkalların; Parol, Vermidon, Vicks Merhem gibi ürünleri sattığı belirlenerek, tüm ilaçların eczane/ecza deposu dışında satışının yasak olduğu, aksi halde hapis cezası ve yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

1 yıla kadar hapis

Sağlık Müdürlüğü, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'daki, "Zehirli veya kimyevi maddelerle tıbbi ecza ve müstahzarların müsaadesiz satılması yasaktır. Bunları müsaadesiz satan veya satmak üzere dükkanında bulunduranlar TCK'nın 193. maddesine göre cezalandırılır" maddesine atıfta bulunurken, söz konusu maddede, "İçeriğinde zehir bulunan ve üretilmesi, bulundurulması veya satılması izne bağlı olan maddeyi izinsiz olarak üreten, bulunduran, satan veya nakleden kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmüne dikkati çekti.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yazısında, gıda toptancıları, benzin istasyonları, bakkallar, aktar-baharatçılar ve benzeri yerlere, emniyet yetkilileri ile birlikte kontrol yapılması, bakanlıktan ruhsatlı ilaçların satışı ya da depolanmasına rastlanılması halinde ürünlerin mühürlenerek ilgililer hakkında yasal işlemlerin başlatılması gerektiği ifade edildi.

Sağlık müdürlüğü, ilaçların, eczane ve ecza deposu dışında satışının ve depolanmasının yasak olduğunu, tespiti halinde ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirerek, benzin istasyonları, marketler, bakkallar vb. işyerlerine duyuru yapılmasını istedi.