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Kontrolsüz internet, en çok çocukları vuruyor

Yapılan bir araştırmada, katılımcıların yüzde 62'sinin çocukları için güvenli bir internet uygulaması kullanmadıkları ortaya çıktı
 23 Mayıs 2021 08:48
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Kontrolsüz internet, en çok çocukları vuruyor

Koronavirüs sürecinde yapılan araştırmalar, özellikle gençler ve çocuklar arasında internet kullanımının da hızla arttığını gösteriyor. İnternetin sınırsız dünyasında dolaşan çocukları ise bir sürü tehlike bekliyor.

Milliyet'ten Meltem Günay'ın haberine göre; TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ve Samsung proje ortaklığında yapılan 'Paylaşmanın Sorumluluğunu Al' Projesi kapsamında yapılan bir araştırmada, katılımcıların büyük çoğunluğu pandemiyle birlikte çocuklarının internet kullanımının arttığını söylerken, yüzde 62'sinin çocukları için güvenli bir internet uygulaması kullanmadıkları dikkat çekti.

KONTROLSÜZ İNTERNET

Ebeveyn ve çocukların internet ve mobil cihaz kullanım alışkanlıklarını anlamak ve çocuklar için internet kullanımı konusunda ebeveynlerinin farkındalığını için gerçekleştirilen araştırmaya 0-15 yaş aralığında çocukları olan 20-55 yaş arası 934 ebeveyn katıldı. Araştırmaya göre; çocuk ve ebeveynin birlikte geçirdiği vakit günlük ortalama 6,6 saat iken; bunun 3,1 saatinde çocuklar elektronik cihaz kullanıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 45'inin, yani neredeyse yarısının çocukları dijital platformlarda içerik izliyor. Bu oran çocukların yaşı yükseldikçe daha da artıyor. Katılımcıların yüzde 38'i, yani her 3 kişiden 1'i, internet kullanımının çocukları için uygun olup olmadığını bilmiyor. Katılımcıların yüzde 55'i, yani yarıdan fazlası kontrol etmedikleri içeriklerin çocukların tüketimine uygun olduğunu düşünüyor.

Ebeveynlerin neredeyse yarısı çocukları oyun oynarken ya da bir şey izlerken çıkan reklamları kontrol etmediğini söylüyor. Hatta katılımcıların üçte biri çıkan reklamların çocuklarının gelişiminde faydalı olabileceğini düşünüyor.

Proje kapsamında kurulan 'paylasmaninsorumlulugunual' isimli internet sitesinde ise ebeveynlere çocuklarını internetteki zararlı ortamlardan nasıl koruyacaklarına dair önemli bilgiler aktarılıyor.

3-6 YAŞ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER

Çocuğun tüm online aktiviteleri bir yetişkin gözetiminde olmalıdır.

Oynadığı oyunların içeriklerini kontrol edin. İçerisinde reklam çıkan oyunların reklamlarının içerik uygunluğu takip edilmeli.

7-10 yaş için alınacak önlemler

Çocuğa internet ortamında paylaşmaması gereken bilgiler net olarak anlatılmalı.

Çocuğunuzdan bilgi talep eden, onu hoşlanmadığı içeriklere yönlendiren bir durum ile baş başa kaldığında ne yapması gerektiğini öğretin.

11-14 yaş arası için alınacak önlemler

Ergenlik dönemindeki bireylere internet ortamında karşılaşılabilecek riskler aktarılırken ebeveynlerin bir genç ile konuştuğunu hatırlaması faydalı olacaktır.

Ebeveynler iz sürerek, gizli gizli değil; sohbet ederek gençlerin bilişim teknolojilerini kullanarak neler yaptığı konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Sanal dünyanın riskleri üzerine ailece konuşulmalı ve risklere karşı nasıl önlemler alınacağına dair uzlaşılmalı.
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