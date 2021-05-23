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Kuraklık turisti strese sokacak

TBMM'ye sunulan ve Ege'de önceki gün yaşanan fırtınanın dahi önceden öngörüldüğü raporda, iklim değişikliğinin turizme etkisinin araştırıldığı raporda çarpıcı bilgilere yer verildi
 23 Mayıs 2021 08:57
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Kuraklık turisti strese sokacak

Ankara Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Somuncu'nun hazırladığı ve TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na sunulan "İklim Değişikliği'nin Türkiye Turizmine Etkisi" adlı raporda, turizmin geleceğine ilişkin ilginç değerlendirmeler yer alıyor.

Dünya Turizm Örgütü ve BM'nin yayınladığı raporda turizm sektörünün atmosferdeki karbondioksit emisyon oranının yüzde 8 oranında olduğuna dikkat çekilerek, "yakın gelecekte eğer önlem alınmaz ise küresel ölçekte bunun yüzde 12'ye kadar gideceği öngörülüyor" denildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; raporun, "iklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkisi" bölümünde özet şu tespitler yer alıyor:

Yüksek sıcaklık ve kuraklık olacak; bunun turizme "mevsimselliğin değişmesi, turistlere ısı stresi, soğutma maliyetleri, bitki-yaban hayatı-böcek popülasyonunda değişiklikler, bulaşıcı hastalıkların yayılışı" şeklinde etkisi olacak.

Azalan kar örtüsüyle birlikte; "kış sporları destinasyonlarında kar yetersizliği, suni kar yapma maliyetlerinde artış, daha kısa kış sporları mevsimi, peyzajın estetiğinin azalması" söz konusu olacak.

Aşırı fırtınaların yoğunluğu ve sıklığı artacak; böylece "turizm tesisleri için risk, sigorta maliyetlerinde artış/sigorta edilebilirlikte kayıp, iş kesintisi maliyetleri" doğacak.

Bazı bölgelerde buharlaşma artacak, yağış azalacak; bu da "su kıtlığı, turizm ve diğer sektörler arasında su konusunda rekabet, çölleşme, talebi etkileyen ve alt yapıyı tehdit eden yangınların artmasına" yol açacak.

Plajlar kaybolacak

Yoğun yağışların sıklığında artış ise "tarihsel mimari ve kültürel varlıklarda sel hasarı, turizm alt yapısına zarar, değişen mevsimsellik" gibi sonuçlar doğuracak.

Deniz seviyesinin yükselmesiyle; "kıyı erozyonu, plaj alanı kaybı, liman bölgelerini korumak için yüksek maliyetler" ortaya çıkacak.

Daha sık ve büyük orman yangınları çıkacak; sel riskinin artması, turizm alt yapısına zarar gibi etkiler ortaya çıkacak.

Akdeniz'i vuracak

Raporda, 21. yüzyılın ortaları ve sonuna doğru "hotspots" olarak nitelendirilen "sıcak bölgelerin" başında ise Akdeniz geliyor. Deniz seviyesinin yükselmesiyle özellikle Bodrum Yarımadası ve Gökova Körfezi civarındaki tesisler ve yerleşimler olumsuz etkilenecek.

Yazlıkların etkisi

Akdeniz ve Ege kıyılarında turizm bölgelerini bekleyen en önemli problemin "kuraklık ve su problemi" olduğu da vurgulanan raporda, "turizm sadece sektör bazında ve oteller olarak görülüyor. Şu anda resmi verilere göre Türkiye'de aşağı yukarı 550 bin, TÜRSAB verilerine göre ise 3 milyon yazlık konut bulunuyor. Sayı Ege ve Akdeniz ağırlıklı gittikçe artıyor.

Bunlar sisteme dahil oldukça bir süre sonra otellere de su bulunamayacak" değerlendirmesi yapılıyor.
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