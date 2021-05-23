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20 litre benzinle 150 kilometre giden 'Hummer' tarzı araba yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, 1,5 sene üzerinde çalışarak 20 litrelik benzinle 150 kilometre giden 'Hummer' tarzı bir araba yaptı
 23 Mayıs 2021 09:18
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20 litre benzinle 150 kilometre giden 'Hummer' tarzı araba yaptı

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, sanayiden satın aldığı hurda malzemelerden 1,5 sene üzerinde çalışarak otomobil yaptı. Sıra dışı bir araç yapmak için kolları sıvayan Karahan, 1,5 sene süren çabalarının sonucunda aracını tamamlayarak yola çıkardı. Yaptığı 'Hummer' tarzı aracı deneme amaçlı Esendere yolu üzerinde trafiğe çıkartan Karahan, aracın ileri ve geri yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade etti. 150 kilometre hıza kadar ulaşan ve 'Bayrak-1' ismini verdiği aracın üzerinde Atatürk resmi ve imzası da kullanan Karahan, "Özellikle yerli ve milli üretimle ilgilendiğim için bu sefer hayalini kurduğum aracı yaptım. Dışarıya bağlı kalmayarak artık yerli ve milli üretimimizi biz yapalım. Artık F-35 uçağımızı, arabamızı biz yapalım. Bende buna karşılık kolları sıvadım. Sanayideki eski malzemeleri satın alarak 1,5 sene içinde arabamı yaptım. Vites, korna, sinyal lambalar, araç koltukları, araç motoru ve bir araçta olacak tüm malzemeleri bu araçta kullandım. Bu seviyeye getirene kadar 40 bin TL param gitti. Ben bir çobanım ve bunu yaptım. İmkanlarım olsa neler yaparım neler. Bu aracın ön tarafını kara şimşeğe benzetmeye çalıştım, arka tarafı ise tamamen Hummer'e benziyor. Ben bunu Teknofest'e yetiştirmek istiyordum. Maalesef kısıtlı imkanlardan dolayı gönderemedim. Ben bunu yapmak için bazen haftalarca internetten sipariş ettiğim malzemeleri bekledim. Çok zorlandım ama asla pes etmedim" dedi.

Yaptığı aracı Teknofest'e yetiştiremediği için çok üzüldüğünü dile getiren Karahan, "İmkanlarım yoktu, yoksa daha da güzel bir şey yapacaktım. Eğer imkanlar olursa 600 beygir gücünde araç yapacağım. Aracımın ağırlığı 700 kilodur ve 2 kişiliktir. Bayrak-1 isimli aracım 20 litre benzinle, yani bir depo benzinle 150 kilometreye kadar yol alabiliyor. Ben aracı yapmak için inşaatlarda çalıştığım parayla bile malzemelerini aldım. Sırf hayalimdeki aracı yapabileyim diye. Bunu yaparken hiçbir el aletim de yoktu. Çalışarak malzemelerini aldım ve aracımı tamamlayabildim. Şükür şimdi 'Hummer'ime binebiliyorum ve sürüyorum. Yetkililerden destek istiyorum, eğer destek olursa yapmayacağım hiçbir şey kalmayacak. Eğer aracımın gerçekten Teknofest değeri varsa onlardan da destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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